Має низку варіантів: Гарріс продовжуватиме політичну кар'єру після поразки Трампу, — Politico

Чинна віцепрезидентка США після поразки на виборах планує створити особистий офіс, активно виступати в соцмережах, стати лідером Демпартії та готуватися до наступних перегонів.

Чинна віцепрезидентка США Камала Гарріс планує продовжити політичну кар'єру після поразки на президентських виборах, маючи намір балотуватися на вибори президента 2028 року або на посаду губернатора у рідному штаті Каліфорнія у 2026 році. Про це пише Politico з посиланням на пʼятьох людей із найближчого оточення політикині.

За словами джерел, після поразки на президентських перегонах Гарріс відпочивала на Гаваях зі своєю сім'єю та найближчими радниками. Після повернення з новорічних канікул вона думатиме над варіантами своєї майбутньої політичної карʼєри. Зараз команда віцепрезидентки обдумує стратегію своїх дій, як і коли почати активну протидію Трампу після його вступу на посаду.

ЗМІ пише, що 6 січня 2025 року чинна віцепрезидентка Гарріс головуватиме на сесії Конгресу США, щоб затвердити перемогу Трампа на виборах. Після вона зʼявиться на інавгурації обраного президента 20 січня. Перед тим Гарріс та її чоловік Даг Емгофф мають покинути резиденцію віцепрезидентів США та думають про подальше місце свого проживання — повернутися до Лос-Анджелеса чи створити нову резиденцію в іншому місці.

Водночас співрозмовники журналістів повідомили, що після завершення своїх повноважень Гарріс планує створити особистий офіс і почне активну діяльність в соцмережах. Її радники переконані, що політикиня планує приймати "деякі рішення" доволі швидко порівняно з іншими членами Демократичної партії.

ЗМІ додає, що Гарріс здобула авторитет у своїй партії, а низка політиків-демократів вважають, що якби віцепрезидентка провела більш тривалу виборчу кампанію, то її авторитет у політсилі дозволив би вийти на роль одноосібного лідера. Навіть поразка політикині не заплямує її репутації, а стане поштовхом до руху на найвищі щаблі лідерства у Демпартії.

Наразі сама Гарріс та її радники коливаються між тим, на які вибори їй слід балотуватися: на прийдешні вибори губернатора Каліфорнії в 2026 році чи повноцінно готуватися до президентських перегонів 2028 року. Однак команда політикині сумнівається, що вона обере одразу двоє перегонів, а тому, найімовірніше, ставка буде зроблена на один із двох варіантів.

Президентські вибори у США — що відомо

5 листопада 2024 року в США відбулися президентські вибори. Основними кандидатами були колишній 45-й президент США, республіканець Дональд Трамп, та чинна віцепрезидентка і кандидатка від Демократів Камала Гарріс. Перемогу здобув республіканець Дональд Трамп із результатом у 312 проти 226 виборників.

Згодом демократка визнала свою поразку та звернулася до прихильників. Гарріс наголосила, що вона разом із командою чинного президента США Джо Байдена готова допомогти Трампу у перехідний період та передаватиме владу у мирний спосіб.

Пізніше американські ЗМІ написали, які шість причин призвели до поразки демократів на чинних виборах. Експерти кажуть, що поразка Гарріс стала результатом кампанії, під час якої їй не вдалося подолати економічні проблеми та налагодити контакт із виборцями з робітничого класу.