Имеет ряд вариантов: Харрис будет продолжать политическую карьеру после поражения Трампу, — Politico

Действующая вице-президент США после поражения на выборах планирует создать личный офис, активно выступать в соцсетях, стать лидером Демпартии и готовиться к следующей гонке.

Действующий вице-президент США Камала Харрис планирует продолжить политическую карьеру после поражения на президентских выборах, намереваясь баллотироваться на выборы президента в 2028 году или на пост губернатора в родном штате Калифорния в 2026 году. Об этом пишет Politico со ссылкой на пять человек из ближайшего окружения политика.

По словам источников, после поражения в президентской гонке Харрис отдыхала на Гавайях со своей семьей и ближайшими советниками. После возвращения с новогодних каникул она будет думать над вариантами своей будущей политической карьеры. Сейчас команда вице-президента обдумывает стратегию своих действий, как и когда начать активное противодействие Трампу после его вступления в должность.

СМИ пишет, что 6 января 2025 года действующий вице-президент Харрис будет председательствовать на сессии Конгресса США, чтобы утвердить победу Трампа на выборах. После она появится на инаугурации избранного президента 20 января. Перед тем Харрис и ее муж Даг Эмхофф должны покинуть резиденцию вице-президентов США и думают о дальнейшем месте своего проживания — вернуться в Лос-Анджелес или создать новую резиденцию в другом месте.

В то же время собеседники журналистов сообщили, что после завершения своих полномочий Харрис планирует создать личный офис и начнет активную деятельность в соцсетях. Ее советники убеждены, что политик планирует принимать "некоторые решения" довольно быстро по сравнению с членами Демократической партии.

СМИ добавляет, что Харрис получила авторитет в своей партии, а ряд политиков-демократов считают, что если бы вице-президент провела более длительную избирательную кампанию, то ее авторитет в политсиле позволил бы выйти на роль единоличного лидера. Даже поражение политика не запятнает ее репутацию, а станет толчком к движению на высшие ступени лидерства в Демпартии.

Сейчас сама Харрис и ее советники колеблется между тем, на какие выборы ей следует баллотироваться: на грядущие выборы губернатора Калифорнии в 2026 году или полноценно готовиться к президентской гонке 2028 года. Однако команда политика сомневается, что она выберет сразу две гонки сразу, а потому вероятнее всего ставка будет сделана на один из двух вариантов.

Президентские выборы в США — что известно

5 ноября 2024 года в США состоялись президентские выборы. Основными кандидатами были бывший 45-й президент США, республиканец Дональд Трамп, и действующий вице-президент и кандидат от Демократов Камала Харрис. Победу одержал республиканец Дональд Трамп с результатом в 312 против 226 выборщиков.

Впоследствии демократ признала свое поражение и обратилась к сторонникам. Харрис отметила, что она вместе с командой действующего президента США Джо Байдена готова помочь Трампу в переходный период и будет передавать власть мирным способом.

Позже американские СМИ написали, какие шесть причин привели к поражению демократов на действующих выборах. Эксперты говорят, что поражение Харрис стало результатом кампании, во время которой ей не удалось преодолеть экономические проблемы и наладить контакт с избирателями из рабочего класса.