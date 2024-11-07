"Не те, чого прагнули": Гарріс визнала поразку на виборах та подзвонила Трампу (відео)

Камала Гарріс наголосила, що вона разом з командою чинного президента США Джо Байдена готова допомогти Трампу у перехідний період та передаватиме владу у мирний спосіб.

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Кандидатка в президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс визнала свою поразку та подзвонила переможцю Дональду Трампу, щоб привітати його. Про це Гарріс заявила під час свого виступу в університеті Говарда.

"Так, результати цих виборів — це не те, до чого ми прагнули та не те, за що ми голосували. Але американська мрія ніколи не згасне, поки ми не здаємось, поки ми продовжуємо боротись", — сказала Гарріс.

Вона підкреслила, що вміння визнати поразку — це те, що відрізняє демократію від монархії та тиранії.

"У нас зараз різні емоції, але ми повинні сприйняти результати виборів. Я поговорила з обраним президентом Трампом. Я привітала його з перемогою. Я сказала, що ми допоможемо йому і його команді з переходом, і що ми візьмемо участь у мирній передачі влади", — зазначила Гарріс.

Вона також звернулась до молодих американців.

"Хочу сказати, що це окей — відчувати себе сумними та розчарованими. Під час кампанії я часто говорила, якщо ми боремося, то ми перемагаємо. Але є одна річ. Іноді це стається у майбутньому. Це не означає, що ми не переможемо. Найважливіше — ніколи, ніколи не здавайтеся і не переставайте робити світ кращим! У вас сила! Ніколи не слухайте тих, хто каже вам, що щось є неможливим, тому що це раніше ніхто не намагався зробити. У вас є можливість змінити світ", — наголосила Гарріс.

Зазначимо, що перед виступом Камали Гарріс видання Associated Press повідомило, що вона зателефонувала Трампу, "аби привітати його з перемогою на президентських виборах 2024 року".

Представник Гарріс додав, що в телефонній розмові з республіканцем обговорювалась "важливість мирної передачі влади і президентства для всіх американців".

Нагадаємо, журналісти видання Reuters назвали топ 6 причин, чому програла Гарріс.

6 листопада видання Politico оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що обрання Трампа президентом США загрожує Європі торговельною війною.