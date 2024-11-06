Мадонна з донькою проголосували за Камалу Гарріс (фото)

За проміжними результатами перемогу здобув Дональд Трамп. Він уже виступив з переможною промовою.

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Американська співачка Мадонна сходила на вибори президента США зі своєю донькою Лурдес Леон. Про це пише Daily Mail.

Зірка сцени зʼявилася в темному пальті, бейсболці та сонцезахисних окулярах. До свого осіннього образу багатодітна мама додала низку прикрас та чорну сумку.

Тим часом Лурдес обрала для важливого дня чорний топ і яскраві камуфляжні штани. Вона розпустила своє чорне довге волосся та продемонструвала сумку на плечі.

Мадонна з донькою Лурдес Леон

Мадонна та її спадкоємиця підтримали на виборах Камалу Гарріс, за яку раніше також виступили Дженніфер Лопес, Бейонсе, Джулія Роберт та ще низка знаменитостей.

"Ми проголосували!!!! Їду додому і молюся зараз! Камалу Гарріс у президенти! Врятуй нашу країну!" – написала Мадонна в Instagram.

Мадонна з донькою Лурдес Леон

Щодо Лурдес, то вона йде стопами своєї зіркової матері і продовжує музичну кар'єру. У серпні 2022 року донька співачки та Карлоса Леона випустила свій перший сольний сингл Lock&Key і кліп до нього.

Юна зірка була моделлю таких компаній як Burberry, Savage X Fenty від Rihanna, Mugler, Calvin Klein і Marine Serre.

Вибори президента США

Дональд Трамп отримав 270 голосів виборців, необхідних для перемоги в Білому домі, після приблизно 100-денного спринту кампанії між ним і Камалою Гарріс, при цьому опитування в семи ключових штатах, де відбувалася боротьба, показали дуже невелику розбіжність між двома кандидатами аж до дня виборів.

Попри те, що офіційних результатів виборів ще немає, низка політичних лідерів, включаючи Володимира Зеленського, уже привітали Трампа з перемогою.

Нагадаємо, Мадонна познайомила своїх молодших доньок з Біллі Айліш.

Також Фокус писав про нові стосунки Мадонни з 28-річним бойфрендом.