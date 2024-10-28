66-річна Мадонна сходила на побачення з 28-річним коханим (фото)

Акім Морріс уже познайомився з доньками своєї зіркової обраниці. Естер та Стелла приєдналися до пари в Нью-Йорку.

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66-річну американську співачку Мадонну помітили на побаченні з її юним бойфрендом. Про це пише Daily Mail.

Зірка сцени насолоджувалася осінньою прогулянкою зі своїм 28-річним коханим Акімом Моррісом у Нью-Йорку.

Медж цього дня одягла довгий чорний тренч і сукню та приховала пасма шарфом з малюнком. Свій осінній образ знаменитість поєднала з масивними сонцезахисними окулярами та туфлями на підборах, попиваючи напій з пляшки.

Тим часом Морріс був у чорному піджаку та білому светрі в поєднанні зі штанами кольору хакі. Бойфренд Мадонни доповнив свій аутфіт кепкою з написом "Духовно голодний".

Мадонна та Акім Морріс

Закоханих супроводжували прийомні доньки-близнючки співачки, 12-річна Стелла та Естер, які одягли однакові чорні сукні.

Мадонна вперше показала свого юного коханого 4 липня 2024, лише через кілька місяців після розлучення зі своїм колишнім бойфрендом Джошем Поппером, який був молодший за неї на 36 років.

Морріс народився 2 травня 1996 року на Ямайці, а наразі живе в Нью-Йорку. Тим часом друзі Мадонни непокояться через її романи з молодими чоловіками.

Нагадаємо, які ще зірки обирають набагато молодших партнерів.

Також Фокус писав про побачення Мадонни та Акіма Морріса в Лондоні.