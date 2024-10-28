66-летняя Мадонна сходила на свидание с 28-летним возлюбленным (фото)

Аким Моррис уже познакомился с дочерьми своей звездной избранницы. Эстер и Стелла присоединились к паре в Нью-Йорке.

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66-летнюю американскую певицу Мадонну заметили на свидании с ее юным бойфрендом. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда сцены наслаждалась осенней прогулкой со своим 28-летним возлюбленным Акимом Моррисом в Нью-Йорке.

Мэдж в этот день надела длинный черный тренч и платье и скрыла пряди шарфом с рисунком. Свой осенний образ знаменитость сочетала с массивными солнцезащитными очками и туфлями на каблуках, попивая напиток из бутылки.

Между тем Моррис был в черном пиджаке и белом свитере в сочетании со штанами цвета хаки. Бойфренд Мадонны дополнил свой аутфит кепкой с надписью "Духовно голодный".

Мадонна и Аким Моррис

Влюбленных сопровождали приемные дочери-близняшки певицы, 12-летняя Стелла и Эстер, которые надели одинаковые черные платья.

Мадонна впервые показала своего юного возлюбленного 4 июля 2024 года, всего через несколько месяцев после развода со своим бывшим бойфрендом Джошем Поппером, который был моложе ее на 36 лет.

Моррис родился 2 мая 1996 года на Ямайке, а сейчас живет в Нью-Йорке. Тем временем друзья Мадонны беспокоятся из-за ее романов с молодыми мужчинами.

Напомним, какие еще звезды выбирают гораздо более молодых партнеров.

Также Фокус писал о свидании Мадонны и Акима Морриса в Лондоне.