66-летняя Мадонна и ее 28-летний бойфренд провели время в Лондоне (фото)

О новых отношениях звезды стало известно летом 2024 года. С того времени они все чаще выходят вместе на публику.

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66-летняя американская певица Мадонна показала новые кадры со своим юным бойфрендом Акимом Моррисом, 28. Фото артистка опубликовала в Instagram.

Пара накануне посетила Лондон. Среди карусели кадров было несколько фото Мэдж с ее 28-летним парнем Акимом Моррисом. Они вместе сидели на трибунах футбольного матча.

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В частности, певица поделилась записями в студии с сотрудником Hung Up Стюартом Прайсом.

"Лондон зовет. Возвращение в Стю со Стюартом Прайсом. Вперед, Челси!" — написала американская знаменитость.

На матче футбольного клуба "Челси" в Западном Лондоне Мадонна и ее спутник надели парные образы.

Мадонна в Лондоне

Звезда сцены продемонстрировала полностью черный наряд, который включал колготки, мини-платье, куртку-бомбер и кожаный тренч, надетый поверх него. Свои платиновые пряди Медж заплела в две длинные косы.

Она дополнила образ пушистой шапкой-ушанкой и нарукавниками.

Аким тем временем был в синей рубашке на молнии, черном бомбере и светлых вытертых джинсах с порезанными деталями. И он, и его звездная спутница носили массивные черные солнцезащитные очки.

Напомним, Мадонна и Аким Моррис посетили Рим.

Также Фокус писал о появлении Мадонны на Миланской неделе моды.