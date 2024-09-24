66-летняя Мадонна в мрачном наряде появилась в Милане (фото)

Артистка посетила показ, устроенный Dolce & Gabbana. Дизайнеры бренда поблагодарили Медж, которая с самого начала была с ними.

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66-летняя американская певица Мадонна появилась на публике в мрачном наряде. Об этом пишет Page Six.

Звезда сцены стала гостьей показа Dolce & Gabbana весна/лето 2025 во время Миланской недели моды, прибыв в черной кружевной вуали, которая окутывала все ее тело.

Мэдж сочетала платье-слип с разрезом и корсетом с эффектным головным убором.

Артистка также продемонстрировала золотое ожерелье Alta Gioielleria с гигантскими бриллиантами и резными черепами из камня Bianco d'Istria, а также золотой и хрустальной короной.

Мадонна в Милане Фото: Getty Images

Основатели и дизайнеры Доменико Дольче и Стефано Габбана почтили Мадонну, которая также является лицом бренда, обняв ее в конце шоу и устроив афтепати в ее честь.

"Спасибо @madonna за веру в нас с самого начала. Кем мы являемся сегодня, во многом благодаря тебе! Любовь", — написали они в Instagram.

Впоследствии американская певица сменила наряд на более светлое мини-платье и высокие черные ботинки.

Мадонна Фото: Getty Images

Напомним, Ева Лонгория вышла на подиум во время Парижской недели моды.

Также Фокус писал о новых фото Мадонны и ее молодого бойфренда.