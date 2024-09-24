66-річна Мадонна в похмурому вбранні зʼявилася в Мілані (фото)
Артистка відвідала показ, влаштований Dolce & Gabbana. Дизайнери бренду подякували Медж, яка із самого початку була з ними.
66-річна американська співачка Мадонна зʼявилася на публіці в похмурому вбранні. Про це пише Page Six.
Зірка сцени стала гостею показу Dolce & Gabbana весна/літо 2025 під час Міланського тижня моди, прибувши в чорній мереживній вуалі, яка огортала все її тіло.
Медж поєднала сукню-сліп із розрізом і корсетом із ефектним головним убором.
Артистка також продемонструвала золоте намисто Alta Gioielleria з гігантськими діамантами та різьбленими черепами з каменю Bianco d’Istria, а також золотою та кришталевою короною.
Засновники та дизайнери Доменіко Дольче та Стефано Габбана вшанували Мадонну, яка також є обличчям бренду, обійнявши її наприкінці шоу та влаштувавши афтепаті на її честь.
"Дякуємо @madonna за віру в нас із самого початку. Ким ми є сьогодні, багато в чому завдяки тобі! Любов", – написали вони в Instagram.
Згодом американська співачка змінила вбрання на світлішу мінісукню та високі чорні черевики.
Нагадаємо, Єва Лонгорія вийшла на подіум під час Паризького тижня моди.
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