66-річна Мадонна в похмурому вбранні зʼявилася в Мілані (фото)

Артистка відвідала показ, влаштований Dolce & Gabbana. Дизайнери бренду подякували Медж, яка із самого початку була з ними.

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66-річна американська співачка Мадонна зʼявилася на публіці в похмурому вбранні. Про це пише Page Six.

Зірка сцени стала гостею показу Dolce & Gabbana весна/літо 2025 під час Міланського тижня моди, прибувши в чорній мереживній вуалі, яка огортала все її тіло.

Медж поєднала сукню-сліп із розрізом і корсетом із ефектним головним убором.

Артистка також продемонструвала золоте намисто Alta Gioielleria з гігантськими діамантами та різьбленими черепами з каменю Bianco d’Istria, а також золотою та кришталевою короною.

Мадонна в Мілані Фото: Getty Images

Засновники та дизайнери Доменіко Дольче та Стефано Габбана вшанували Мадонну, яка також є обличчям бренду, обійнявши її наприкінці шоу та влаштувавши афтепаті на її честь.

"Дякуємо @madonna за віру в нас із самого початку. Ким ми є сьогодні, багато в чому завдяки тобі! Любов", – написали вони в Instagram.

Згодом американська співачка змінила вбрання на світлішу мінісукню та високі чорні черевики.

Мадонна Фото: Getty Images

Нагадаємо, Єва Лонгорія вийшла на подіум під час Паризького тижня моди.

Також Фокус писав про нові фото Мадонни та її молодого бойфренда.