Єва Лонгорія в сукні з глибоким декольте зʼявилася на Паризькому тижні моди (фото)

Захід відбуватиметься до 1 жовтня. На ньому вже зʼявилися Гайді Клум, Кендалл Дженнер, Кара Делевінь.

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49-річна американська акторка Єва Лонгорія вийшла на подіум під час Паризького тижня моди. Про це пише Daily Mail.

Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" стала учасницею показу L'Oréal Walk Your Worth у Palais Garnier під час Тижня моди в столиці Франції.

Єва вдягнулася в білу сукню зі структурованим верхом та глибоким декольте.

Вбрання американської знаменитості, яка нещодавно перебралася з родиною до Європи, також мало розріз до стегна. На ногах Лонгорії були сріблясті туфлі на шпильках.

А на шиї "Габріель Соліс" красувалося діамантове кольє. Волосся вона зібрала в пучок та зробила ефектний вечірній макіяж.

Невдовзі до неї на подіумі приєдналися інші амбасадори L'Oréal, у тому числі Кендалл Дженнер та Кара Делевінь.

Єва Лонгорія Фото: Getty Images

У якийсь момент Єва продемонструвала помаду від бренду прямо на подіумі.

Єва Лонгорія Фото: Getty Images

Паризький тиждень моди пройде з 23 вересня по 1 жовтня 2024 року. Глядачів очікує серія презентацій дизайнерів, що проводяться раз на пів року в столиці Франції.

Нагадаємо, як виглядає єдиний син Єви Лонгорії.

Також Фокус писав про появу в Парижі супермоделі Белли Хадід.