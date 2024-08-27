49-річна Єва Лонгорія відпочиває з єдиним сином в Іспанії (фото)

Шестирічний Сантьяго став причиною переїзду родини до Європи. Його батько — медіамагнат Хосе Бастон.

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49-річна американська акторка Єва Лонгорія показала фото з відпочинку в Іспанії. Кадри зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" опублікувала в Instagram.

Лонгорія та її шестирічний син Сантьяго проводять час у Марбельї, засмагаючи під літнім сонцем.

Єва Лонгорія із сином Сантьяго Фото: Eva Longoria Baston/Instagram Єва Лонгорія із сином Сантьяго Фото: Eva Longoria Baston/Instagram

Також до них приєднався племінник акторки, який підняв Єву на руки.

"Мій племінник намагається тримати мене", — написала зірка "Відчайдушних домогосподарок".

Єва Лонгорія з племінником Фото: Eva Longoria Baston/Instagram

Лонгорія обрала для відпочинку в Іспанії крихітне світле бікіні. Вона розпустила волосся та додала до пляжного образу темні сонцезахисні окуляри.

Єва Лонгорія Фото: Eva Longoria Baston/Instagram

Шестирічний Сантьяго — єдиний син Єви Лонгорії та мексиканського медіамагната Хосе Бастона. Вони уклали шлюб у 2016 році. До цього Лонгорія була одружена з баскетболістом Тоні Паркером та актором Тайлером Крістофером.

Нещодавно Єва та Хосе перебралися із США в Іспанію.

"Подружжя хоче виростити свого сина в місці, де він буде оточений природою і красою, а не бути втягнутим у весь голлівудський цикл. Обидва дуже раді цьому, хоча в Голлівуді у зірки було все, що вона хотіла", — розповідав інсайдер.

Нагадаємо, Єва Лонгорія продемонструвала струнку фігуру в крихітному бікіні.

Також Фокус писав про стильну зйомку Єви Лонгорії.