49-річна Єва Лонгорія відпочиває з єдиним сином в Іспанії (фото)
Шестирічний Сантьяго став причиною переїзду родини до Європи. Його батько — медіамагнат Хосе Бастон.
49-річна американська акторка Єва Лонгорія показала фото з відпочинку в Іспанії. Кадри зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" опублікувала в Instagram.
Лонгорія та її шестирічний син Сантьяго проводять час у Марбельї, засмагаючи під літнім сонцем.
Також до них приєднався племінник акторки, який підняв Єву на руки.
"Мій племінник намагається тримати мене", — написала зірка "Відчайдушних домогосподарок".
Лонгорія обрала для відпочинку в Іспанії крихітне світле бікіні. Вона розпустила волосся та додала до пляжного образу темні сонцезахисні окуляри.
Шестирічний Сантьяго — єдиний син Єви Лонгорії та мексиканського медіамагната Хосе Бастона. Вони уклали шлюб у 2016 році. До цього Лонгорія була одружена з баскетболістом Тоні Паркером та актором Тайлером Крістофером.
Нещодавно Єва та Хосе перебралися із США в Іспанію.
"Подружжя хоче виростити свого сина в місці, де він буде оточений природою і красою, а не бути втягнутим у весь голлівудський цикл. Обидва дуже раді цьому, хоча в Голлівуді у зірки було все, що вона хотіла", — розповідав інсайдер.
Нагадаємо, Єва Лонгорія продемонструвала струнку фігуру в крихітному бікіні.
Також Фокус писав про стильну зйомку Єви Лонгорії.