49-летняя Ева Лонгория отдыхает с единственным сыном в Испании (фото)
Шестилетний Сантьяго стал причиной переезда семьи в Европу. Его отец — медиамагнат Хосе Бастон.
49-летняя американская актриса Ева Лонгория показала фото с отдыха в Испании. Кадры звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" опубликовала в Instagram.
Лонгория и ее шестилетний сын Сантьяго проводят время в Марбелье, загорая под летним солнцем.
Также к ним присоединился племянник актрисы, который поднял Еву на руки.
"Мой племянник пытается держать меня", — написала звезда "Отчаянных домохозяек".
Лонгория выбрала для отдыха в Испании крошечное светлое бикини. Она распустила волосы и добавила к пляжному образу темные солнцезащитные очки.
Шестилетний Сантьяго — единственный сын Евы Лонгории и мексиканского медиамагната Хосе Бастона. Они заключили брак в 2016 году. До этого Лонгория была замужем за баскетболистом Тони Паркером и актером Тайлером Кристофером.
Недавно Ева и Хосе перебрались из США в Испанию.
"Супруги хотят вырастить своего сына в месте, где он будет окружен природой и красотой, а не быть втянутым во весь голливудский цикл. Оба очень рады этому, хотя в Голливуде у звезды было все, что она хотела", — рассказывал инсайдер.
Напомним, Ева Лонгория продемонстрировала стройную фигуру в крошечном бикини.
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