Ради сына: Ева Лонгория из Лос-Анджелеса навсегда переезжает жить в Испанию (фото)

Актриса и ее муж хотят вырастить своего сына в месте, где он будет окружен природой и красотой. Пара уже перевозит вещи в шикарный особняк в Испании.

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Американская актриса, модель и бизнесвумен Ева Лонгория с мужем Хосе Бастоном покидают Лос-Анджелес и переезжают в Испанию из-за опасений, что их пятилетний сын Сантьяго "втянется в голливудскую жизнь", сообщает Daily Mail.

49-летняя актриса и 56-летний мексиканский бизнесмен Хосе продают свою недвижимость в США, а недавно снизили цену на шикарную квартиру в Беверли-Хиллз с восемью спальнями с 22,8 до 18,9 миллиона долларов. Также известно, что пара уже начала доставлять свои вещи в свой недавно отремонтированный дом в Марбелье, Испания.

"Ева и Хосе навсегда покидают Лос-Анджелес и снова выставляют свой дом на продажу. Они уже отправляют туда свои вещи, и они не передумают по этому поводу. Супруги хотят вырастить своего сына в месте, где он будет окружен природой и красотой, а не быть втянутым в весь голливудский цикл. Оба очень рады этому, хотя в Голливуде у звезды было все, что она хотела", — сообщил источник изданию.

Ева Лонгория с мужем Хосе Бастоном и сыном Фото: Instagram @evalongoria

Звезда "Отчаянных домохозяек", вышедшая замуж за Хосе в 2016 году, в начале 2023 года приобрела мега-особняк с шестью спальнями и семью ванными комнатами в Марбелье. Пара наняла архитектора и дизайнера интерьеров Николаса Эсканеса для ремонта и создания шикарного дизайна своего нового жилья.

Вилла площадью 1531 квадратный метр также может похвастаться крытым бассейном, сауной и ультрасовременным домашним тренажерным залом.

Ранее, 25 апреля, сообщалось, что Ева Лонгория получила травму во время занятий спортом. Знаменитость играла в особый вид тенниса. Она показала распухший лоб после того, как ударилась головой.