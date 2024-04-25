Ева Лонгория получила травму во время занятий спортом (фото)

Знаменитость играла в особый вид тенниса. Она показала распухший лоб после того, как ударилась головой.

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49-летняя американская актриса Ева Лонгория продемонстрировала свои травмы после того, как она случайно упала во время игры в паддл-теннис. Снимками звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" делится в Instagram.

В видео, опубликованном в соцсети, Лонгория показала свой ушиб и распухший лоб после того, как ударилась головой.

"Посмотрите на мой синяк", — сказала исполнительница роли Габриэль Солис.

Ева Лонгория Фото: скріншот

Перед этим Ева показалась на корте, позируя полностью без макияжа. Она приложила ко лбу холодную бутылку, чтобы уменьшить отек от травмы.

"Поэтому становится немного больше и становится немного фиолетовым", — рассказала актриса.

Ева Лонгория Фото: скріншот Ева Лонгория Фото: скріншот

Паддл-теннис — это вид спорта, который является смесью тенниса и сквоша. По сравнению с теннисом корт меньше и не имеет парных дорожек, а сетка ниже. В паддл-теннис играют твердой ракеткой, в отличие от струнной ракетки, и используют разгерметизированный теннисный мяч.

Несмотря на травму, Ева Лонгория сохранила позитивный настрой, шутя о своем падении.

Примерно через час знаменитость вернулась в Instagram, чтобы сообщить подписчикам о своем состоянии. На этот раз звезда экрана была накрашена и с укладкой

"Обновленная часть", — сказала она, добавив, что шишка выглядит "довольно большой" и "болит".

Напомним, Ева Лонгория поздравила Викторию Бекхэм с днем рождения.

Также Фокус писал о 49-летии Евы Лонгории.