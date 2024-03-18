Ева Лонгория показала, как отпраздновала 49-летие (фото)

Звезду экрана поздравили ее самые родные люди. А Виктория Бекхэм, лучшая подруга именинницы, в шутку пожелала ей счастливого 50-летия.

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Американская актриса Ева Лонгория показала, как отпраздновала 49-летие. Кадрами с самыми близкими людьми звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" делится в Instagram с 10 млн подписчиков.

"Это точно будет день рождения, который я никогда не забуду. Все эти моменты недели моего дня рождения занимают особое место в моем сердце. Мне так повезло, что меня любят столько хороших людей в моей жизни. Спасибо всем за поздравления и благословения. Ну вот, снова вокруг солнца!" — написала именинница.

В частности, Лонгория показала себя в розовой шляпке, своих самых близких людей, среди них — единственный сын актрисы Сантьяго.

Ева Лонгория отметила 49-летие

В комментариях к посту фанаты звезды экрана поздравили ее с 49-м днем рождения. А Виктория Бекхэм, лучшая подруга именинницы, в шутку написала: "Счастливого 50-летия!!! Люблю тебя".

Ева получила широкую известность, когда снялась в сериале "Отчаянные домохозяйки" в роли модели Габриэль Солис.

Сейчас актриса замужем за бизнесменом Хосе Бастоном. Пара воспитывает сына Сантьяго, который довольно часто появляется в социальных сетях звездной мамы.

Ева Лонгория с мужем и сыном Фото: Instagram @evalongoria

Напомним, Ева Лонгория позировала в фотосессии для журнала с единственным наследником.

Также Фокус писал о стильной съемке Евы Лонгории для глянца.