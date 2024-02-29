Ева Лонгория в стильном костюме снялась для обложки журнала

Актриса примерила элегантные образы и рассказала о своем пути к успеху.

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48-летняя американская актриса Ева Лонгория с возрастом, как хорошее вино, – все красивее и женственнее, что с удовольствием демонстрирует публике. Знаменитость стала героиней нового номера InStyle Mexico, украсив обложку журнала.

На первой странице глянцевого журнала актриса, родившаяся в Техасе, которая только что присоединилась к актерскому составу фильма "Убийства в одном здании", позировала на улице в элегантном черном костюме в полоску. Он состоял из широких брюк, жакета и жилета с глубоким вырезом, под который она не стала надевать бюстгальтер.

Сексуальности образу добавили зачесанные назад темные волосы, которые струились по спине. Образ завершали элегантные серьги.

Заголовок содержал цитату из испанского интервью Лонгории, которая была переведена следующим образом: "Женщины могут иметь все, но не одновременно".

Актриса также позировала для издания также в бежевом пиджаке оверсайз. Под него она не надевала ни юбки, не брюк, демонстрируя читателям стройные ноги.

В интервью журналу Ева рассказала, что значит быть латиноамериканкой, как она проявляет себя в жизни и как осуществить настоящие изменения в своем сообществе. Она с удовольствием делилась секретами своего успеха.

Недавно Лонгория вошла в актерский состав популярного комедийного детективного сериала "Убийства в одном здании". Кого она играет, пока не разглашается, однако известно, что она будет регулярно появляться на экране. Пробы на участие в сериале Ева никак публично не комментировала.

Ранее Фокус писал, что Ева Лонгория показала, как подрос ее сын Сантьяго.