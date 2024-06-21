49-летняя Ева Лонгория снялась в стильных образах для глянца (фото)

Звезда рассказала о своих новых проектах. В частности, вспомнила съемки с Эдди Мерфи и Мерил Стрип.

49-летняя американская актриса Ева Лонгория продемонстрировала свою подтянутую фигуру в новой съемке. Кадрами звезда экрана делится в Instagram.

Одна из главных актрис сериала "Отчаянные домохозяйки" позировала в откровенных образах для журнала DuJour. В частности, она примерила полупрозрачное шоколадное платье, жилет с глубоким декольте, брючный костюм в полоску, смелый черный топ и тому подобное.

Актриса рассказала о своем новом шоу на Apple TV+ "Земля женщин", которое стартует в июне. Ева также будет сниматься в четвертом сезоне сериала "Убийства в одном здании", который должен выйти на Hulu в конце августа 2024 года.

Ева Лонгория

Лонгория раскрыла особенности работы со своей "двоюродной сестрой" Мерил Стрип над этим сериалом, о поцелуях с Эдди Мерфи для их фильма "Пикап" и о том, что Том Круз — "самый добрый человек".

Мерил Стрип Фото: Getty Images

Ева призналась, что была счастлива сниматься с Мерил Стрип в новом сезоне "Убийства в одном здании". Оказалось, что они дальние родственники.

Ей также понравилось работать с Эдди Мерфи.

"Он мой Голливуд. Он мой забавный. Он знаток комедии", — рассказала знаменитость.

"И, конечно же, в первый день на съемочной площадке нам придется поцеловаться. Так что это было что-то вроде: "Приятно познакомиться", а потом "мва"", — пошутила актриса.

Напомним, Ева Лонгория оставила отпечаток рук в Каннах.

Также Фокус писал о единственном сыне Евы Лонгории.