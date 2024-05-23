49-летняя Ева Лонгория в белоснежном платье оставила отпечаток рук в Каннах (фото)

Уже 19 лет знаменитость посещает кинофестиваль на юге Франции. В этом году она удостоилась особой чести.

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49-летняя американская актриса Ева Лонгория примерила в Каннах нежное белое платье. Кадрами с Лазурного побережья Франции звезда экрана делится в Instagram.

Знаменитость позировала перед объективами камер в белоснежном платье с небольшим шлейфом. Наряд демонстрировал обнаженную спину Евы Лонгории, на которой были черные завязки.

К образу актриса добавила лаконичные серьги и несколько колец. Волосы звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" уложила в аккуратный пучок и сделала эффектный макияж с акцентом на глаза.

Накануне Ева, которая уже 19 лет посещает знаменитый кинофестиваль во Франции, оставила отпечаток своих пальцев во Дворце фестивалей и конгрессов.

"Такая честь иметь мои отпечатки рук здесь, в Каннах. Я была на этом фестивале в течение последних 19 лет и всегда вдохновляюсь энергией и людьми, которых встречаю! Спасибо @palaisdesfestivals за это особое признание", — написала знаменитость.

Ева Лонгория в Каннах

Ранее на красной дорожке Канн актриса также демонстрировала роскошное блестящее платье с экстремальным декольте и колье.

"Снова во дворце", — писала тогда звезда экрана.

Она получила большую популярность, когда снялась в сериале "Отчаянные домохозяйки" в роли модели Габриэль Солис.

Ева Лонгория в Каннах

Напомним, Ева Лонгория на Каннском кинофестивале-2024 примерила роскошное мятное платье.

Также Фокус писал о том, почему Ева Лонгория переезжает в Испанию.