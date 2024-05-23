49-річна Єва Лонгорія в білосніжній сукні залишила відбиток рук у Каннах (фото)

Уже 19 років знаменитість відвідує кінофестиваль на півдні Франції. Цього року вона удостоїлась особливої честі.

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49-річна американська акторка Єва Лонгорія приміряла в Каннах ніжну білу сукню. Кадрами з Лазурового узбережжя Франції зірка екрану ділиться в Instagram.

Знаменитість позувала перед обʼєктивами камер у білосніжній сукні з невеликим шлейфом. Вбрання демонструвало оголену спину Єви Лонгорії, на якій були чорні завʼязки.

До образу акторка додала лаконічні сережки та кілька каблучок. Волосся зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" уклала в охайний пучок та зробила ефектний макіяж з акцентом на очі.

Напередодні Єва, яка вже 19 років відвідує знаменитий кінофестиваль у Франції, залишила відбиток своїх пальців у Палаці фестивалів та конгресів.

"Така честь мати мої відбитки рук тут, у Каннах. Я була на цьому фестивалі протягом останніх 19 років і завжди надихаюся енергією та людьми, яких зустрічаю! Дякую @palaisdesfestivals за це особливе визнання", — написала знаменитість.

Єва Лонгорія в Каннах

Раніше на червоній доріжці Канн акторка також демонструвала розкішну блискучу сукню з екстремальним декольте та кольє.

"Знову в палаці", — писала тоді зірка екрану.

Вона отримала велику популярність, коли знялася в серіалі "Відчайдушні домогосподарки" в ролі моделі Габріель Соліс.

Єва Лонгорія в Каннах

Нагадаємо, Єва Лонгорія на Каннському кінофестивалі-2024 приміряла розкішну мʼятну сукню.

Також Фокус писав про те, чому Єва Лонгорія переїжджає до Іспанії.