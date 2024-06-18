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Стиль жизни

Ева Лонгория показала подросшего сына (фото)

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Фото: instagram.com/evalongoria | Ева Лонгория с сыном

Сантьяго стал первым и пока единственным ребенком актрисы. Он родился 19 июня 2018 года.

49-летняя американская актриса Ева Лонгория показала единственного сына, который подрос. Семейными кадрами звезда экрана поделилась в Instagram.

"Никогда не поздно поздравить с Днем отца всех удивительных пап! Очень повезло иметь этих двух в моей жизни", — написала знаменитость.

В частности, Лонгория показала фото с мужем Хосе Антонио Бастоном и их пятилетним сыном Сантьяго. Также звезда "Отчаянных домохозяек" выложила трогательные снимки единственного наследника, который позировал вместе со своим папой.

А на последнем кадре Ева предстала со своим отцом Энрике, который улыбался в ковбойской шляпе.

Ева Лонгория с семьей

Звезда "Отчаянных домохозяек" и мексиканский медиамагнат Хосе Бастон заключили брак в 2016 году. До этого Лонгория была замужем за баскетболистом Тони Паркером и актером Тайлером Кристофером.

В союзе актрисы и бизнесмена родился сын Сантьяго, который стал первым и пока единственным ребенком Евы. Время от времени знаменитость показывает свежие кадры наследника в соцсетях.

19 июня 2024 года Сантьяго исполнится 6 лет.

Ева Лонгория с сыном Fullscreen
Ева Лонгория с сыном
Фото: Instagram evalongoria

Напомним, Ева Лонгория провела время с родными в парке.

Также Фокус писал о планах Евы Лонгории ради сына переехать в Испанию.