Ева Лонгория провела время с мужем и сыном в парке (фото)

Семья недавно вернулась с отдыха в Испании.

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48-летняя актриса и бизнесвумен Ева Лонгория, наиболее известная своей ролью в сериале "Отчаянные домохозяйки", провела время со своей семьей. Об этом пишет Daily Mail.

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Знаменитость сфотографировали в парке Лос-Анджелеса с мужем, 55-летним продюсером Хосе Бастоном и их 5-летним сыном Сантьяго.

48-летняя актриса, которая в субботу вечером присутствовала на благотворительном мероприятии с Ким Кардашьян, Крис Дженнер и другими знаменитостями, продемонстрировала свои подтянутые руки в белой футболке без рукавов с желтым смайликом и инициалами LAFC. Лонгория дополнила образ белыми спортивными штанами, кроссовками и белой толстовкой, которую она завязала на талии.

Ее длинные темные волосы были собраны в высокий пучок и она сделала минимальный макияж. Образ она завершила темными солнцезащитными очками.

Супруг актрисы был в черном свитере, спортивных штанах в тон и черных кроссовках. Подол белой футболки выступал из-под свитера. Их сын, пятилетний Сантьяго, выглядел очаровательно в небесно-голубой рубашке и шортах.

Напомним, 48-летняя Ева Лонгория примерила оливковый купальник во время отдыха у бассейна.

Также Фокус писал о выходе Евы Лонгории на красную дорожку в стильном белом платье.