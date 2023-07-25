Ева Лонгория вышла в безупречном белом платье на красную дорожку (фото)

Звезда экрана была почетной ведущей благотворительного мероприятия.

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48-летняя актриса и продюсер Ева Лонгория выглядела стильно, когда появилась на красной дорожке мероприятия The Global Gift Gala в Марбелье, Испания. Об этом пишет Daily Mail.

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Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" улыбалась фотографам во время приветственного ужина в ресторане Mamzel в Finca Besaya. Для выхода она выбрала элегантное белое платье с вырезами, демонстрирующее ее подтянутую фигуру. Лонгория дополнила ансамбль золотыми серьгами-кольцами и несколькими браслетами.

Global Gift Foundation — это некоммерческая организация, целью которой является оказание положительного влияния на жизнь нуждающихся детей, женщин и семей. Она была основана в 2013 году испанской актрисой, бизнесвумен и филантропом Марией Браво.

Ева руководит одноименным проектом организации, целью которого является улучшение социальной интеграции женщин и детей латиноамериканского происхождения, которые страдают от экономического и социального неравенства из-за своего пола и этнического происхождения.

Напомним, накануне Еву Лонгорию заметили на пляже вместе с 5-летним сыном и мужем Хосе Бастоном.