Єва Лонгорія вийшла в бездоганній білій сукні на червону доріжку (фото)

Зірка екрану була почесною ведучою благодійного заходу.

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48-річна акторка і продюсерка Єва Лонгорія мала стильний вигляд, коли з'явилася на червоній доріжці заходу The Global Gift Gala в Марбельї, Іспанія. Про це пише Daily Mail.

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Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" посміхалася фотографам під час привітальної вечері в ресторані Mamzel у Finca Besaya. Для виходу вона вибрала елегантну білу сукню з вирізами, що демонструвала її підтягнуту фігуру. Лонгорія доповнила ансамбль золотими сережками-кільцями і кількома браслетами.

Global Gift Foundation — це некомерційна організація, метою якої є надання позитивного впливу на життя нужденних дітей, жінок і сімей. Її заснувала 2013 року іспанська акторка, бізнесвумен і філантроп Марія Браво.

Єва керує однойменним проєктом організації, метою якого є поліпшення соціальної інтеграції жінок і дітей латиноамериканського походження, які страждають від економічної та соціальної нерівності через свою стать та етнічне походження.

Нагадаємо, напередодні Єву Лонгорію помітили на пляжі разом із 5-річним сином і чоловіком Хосе Бастоном.