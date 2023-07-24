Єву Лонгорію помітили за поцілунками з чоловіком на пляжі (фото)

Акторка разом із чоловіком-медіамагнатом і 5-річним сином уже кілька тижнів відпочиває в Марбельї.

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48-річна акторка і продюсерка Єва Лонгорія, найвідоміша своєю роллю в культовому серіалі "Відчайдушні домогосподарки", вирушила з сім'єю на відпочинок до Іспанії і регулярно потрапляє в об'єктиви папараці. Про це пише PageSix.

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Єву та її 55-річного чоловіка Хосе Бастона помітили за ніжним проявом почуттів на пляжі в Марбельї. Подружжя, яке одружене вже сім років, пристрасно цілувалося біля бару.

Лонгорія продемонструвала фігуру в стильному білому цілісному купальнику, а її чоловік був одягнений у синю сорочку на ґудзиках і помаранчеві шорти Adidas. На інших фотографіях акторка була помічена із сином пари, Сантьяго, якому минулого місяця виповнилося 5 років.

Минулими вихідними сім'я була помічена, насолоджуючись черговим сонячним днем в Іспанії. Лонгорія та її син були сфотографовані разом, коли грали на пляжі. Зірка привернула до себе загальну увагу в суцільному купальнику кольору Барбі, який демонстрував її фігуру і містив застібку-блискавку спереду і виріз ззаду. Вона доповнила свій образ солом'яним капелюхом і золотими прикрасами, а пізніше додала сонцезахисні окуляри.

Раніше Фокус писав, що Єва Лонгорія вирушила в сімейний похід у гори разом з чоловіком і сином.