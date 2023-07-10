Єва Лонгорія проводить час в Іспанії з чоловіком і сином (фото)

Знаменитість продемонструвала свою підтягнуту фігуру під час сімейного дня.

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48-річну американську акторку і продюсерку Єву Лонгорію помітили на курорті в Марбельї, Іспанія. Знаменитість вирушила в сімейний похід у компанії з чоловіком і сином. Про це пише Daily Mail.

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Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки", яка нещодавно дебютувала в режисурі, показала результати регулярних фізичних тренувань у чорному топі без бретелей і джинсових шортах. Єва з'явилася без макіяжу і вклала свої темні пасма в недбалий пучок. Акторка доповнила прогулянковий образ кросівками і чорною сумкою.

Її чоловік, 55-річний Хосе Бастон, був у комфортній білій футболці з довгими рукавами і бірюзових шортах. Він також доповнив аутфіт темно-синіми кросівками і білою кепкою. 5-річний Сантьяго мав чарівний вигляд у чорній футболці без рукавів, шортах і кросівках. Малюк ніс помаранчеву пляшку з водою для всієї родини.

Під час своєї пригоди родина, схоже, шукала метеликів. Вони також перетнули кілька невеликих струмків і піднялися кам'янистими стежками.

Нагадаємо, Єва Лонгорія приєдналася до свого чоловіка, 55-річного медіамагната Хосе Бастона на вечірці з нагоди святкування 15-річчя виробничої компанії Bambú в Мадриді.

Також Фокус писав, що Єву Лонгорію помітили на пляжі з маленьким сином.