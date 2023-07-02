Єва Лонгорія вийшла на публіку зі своїм чоловіком (фото)

Зіркова пара відвідала вечірку в столиці Іспанії.

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48-річна американська акторка Єва Лонгорія вийшла на публіку зі своїм чоловіком. Про це пише Daily Mail.

Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" приєдналася до медіамагната Хосе Бастона на вечірці з нагоди святкування 15-річчя виробничої компанії Bambú у Мадриді.

Лонгорія продемонструвала кремову сукню-міді з круглим вирізом та мотузковими деталями, яка облягала фігуру акторки.

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Знаменитість доповнила ансамбль туфлями на підборах в тон основного наряду та поклала речі в лаконічну сумочку. Єва підкреслила риси обличчя вечірнім макіяжем і уклала своє темне волосся в локони.

Тим часом 55-річний продюсер Хосе Бастон, який одружився з акторкою у 2016 році, був у класичному чорному смокінгу та білій сорочці.

Єва Лонгорія з чоловіком Фото: Getty Images

Зіркова пара виховує чотирирічного сина Сантьяго. Зірка екрану доволі часто показує малюка у своїх соцмережах.

До цього Лонгорія двічі була одружена: з баскетболістом Тоні Паркером та актором Тайлером Крістофером.

Єва Лонгорія з чоловіком Фото: Getty Images

Нагадаємо, Єва Лонгорія розповіла про зміни в житті після "Відчайдушних домогосподарок".

Також Фокус писав про вихід на публіку Єви Лонгорії з чотирирічним сином.