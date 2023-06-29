Єва Лонгорія прикрасила обкладинку глянцю і розповіла про кар'єру після "Відчайдушних домогосподарок"

Зірка екранів розповіла, що їй довелося зіткнутися з перешкодами на шляху до режисури.

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48-річна американська акторка і продюсерка Єва Лонгорія стала героїнею нового цифрового випуску журналу The Hollywood Reporter. В інтерв'ю виданню вона розповіла про свою кар'єру і про те, що сталося після того, як вона знялася у "Відчайдушних домогосподарках".

Зірка екранів поділилася тим, що насправді сталося після зйомок "Відчайдушних домогосподарок" і про те, як вона зіткнулася з перешкодами, коли намагалася реалізувати свою пристрасть до режисури. За словами Лонгорії, її щільний графік зйомок у культовому серіалі призвів до ПТСР.

"Я подумала, що не можу дихати. У мене був посттравматичний стресовий розлад через 24 епізоди на рік".

Графік зйомок "Відчайдушних домогосподарок" тривав приблизно 11 місяців на рік, через що Єва відмовлялася від нових пропозицій щодо роботи. Єва також сказала, що боялася, що її вважатимуть "тупою" актрисою, коли вона переключилася на режисуру.

"Індустрія безумовно насторожено ставиться до приходу актора. Для мене це було подолання цього. Це не був сексизм чи расизм. Це було схоже на: "Ось іде тупий актор", — зазначила Єва в інтерв'ю.

Єва Лонгорія Фото: Instagram @evalongoria

На фотографіях для обкладинки цифрового випуску в атласній сукні ніжно-рожевого кольору з довгими рукавами, плісированою спідницею і бантом на спині. Лонгорія доповнила ансамбль туфлями на шпильці з відкритим носком, кількома золотими каблучками і сережками. Темне волосся акторки було випрямлене і розпущене.

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Нагадаємо, Єва Лонгорія визнала, що в наші дні у серіалу "Відчайдушні домогосподарки" не було б шансів.