Ева Лонгория украсила обложку глянца и рассказала о карьере после "Отчаянных домохозяек"

Звезда экранов рассказала, что ей пришлось столкнуться с препятствиями на пути к режиссуре.

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48-летняя американская актриса и продюсер Ева Лонгория стала героиней нового цифрового выпуска журнала The Hollywood Reporter. В интервью изданию она рассказала о своей карьере и о том, что произошло после того, как она снялась в "Отчаянных домохозяйках".

Звезда экранов поделилась тем, что на самом деле произошло после съемок "Отчаянных домохозяек" и о том, как она столкнулась с препятствиями, когда пыталась реализовать свою страсть к режиссуре. По словам Лонгории, ее плотный график съемок в культовом сериале привел к ПТСР.

"Я подумала, что не могу дышать. У меня было посттравматическое стрессовое расстройство из-за 24 эпизодов в год".

График съемок "Отчаянных домохозяек" длился примерно 11 месяцев в году, из-за чего Ева отказывалась от новых предложений по работе. Ева также сказала, что боялась, что ее сочтут "тупой" актрисой, когда она переключилась на режиссуру.

"Индустрия определенно настороженно относится к приходу актера. Для меня это было преодоление этого. Это не был сексизм или расизм. Это было похоже на: "Вот идет тупой актер", — отметила Ева в интервью.

Ева Лонгория Фото: Instagram @evalongoria

На фотографиях для обложки цифрового выпуска в атласном платье нежно-розового цвета с длинными рукавами, плиссированной юбкой и бантом на спине. Лонгория дополнила ансамбль туфлями на шпильке с открытым носком, несколькими золотыми кольцами и серьгами. Темные волосы актрисы были выпрямлены и распущены.

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Напомним, Ева Лонгория признала, что в наши дни у сериала "Отчаянные домохозяйки" не было бы шансов.