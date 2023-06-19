Ева Лонгория признала, что в наши дни у сериала "Отчаянные домохозяйки" не было бы шансов

Все из-за домогательств к несовершеннолетним, отсутствия расового разнообразия и черного юмора.

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Актриса Ева Лонгория заявила, что "Отчаянные домохозяйки" никак не могли бы быть сняты в 2020-х. И если успешный сериал АВС снова начнут показывать, то неизбежна так называемая "отмена". Об это пишет Entertainment Tonight.

48-летняя звезда сыграла коварную, но привлекательную супермодель Габриэль Солис в телесериале ABC, который шел с 2004 по 2012 год, и за который она была номинирована на "Золотой глобус" и премию Гильдии киноактеров.

Сюжетные линии и закулисные интриги о которых стало известно, слишком откровенны для нашего времени, признала актриса.

Например, соблазнение Габриэль ее 17-летнего садовника Джона Роуленда (которого играет Джесси Меткалф).

В свете некоторых из наиболее шокирующих элементов шоу Ева признала, что некоторые вещи могут не попасть на экраны и даже могут быть отменены.

Она сказала Entertainment Tonight: "Я не знаю, сможем ли мы сделать шоу сегодня. Думаю, нас отменят. Я имею в виду, что это не было отменено на телевидении, но было отменено в культуре, потому что это было так новаторски…".

"Мы сказали и сделали так много вещей, которые в то время шокировали и шокируют сейчас", — продолжила Ева.

Недавно она обсуждала перспективу перезагрузки, на что сказала: "Я буду первой, кто подпишется. И я, вероятно, буду единственной".

Ева прославилась благодаря роли Изабеллы Бранья в дневной мыльной опере CBS "Молодые и беспокойные", которая выходила в эфир с 2001 по 2003 год.

Именно тогда она получила свою звездную роль Габриэль в "Отчаянных домохозяйках". Компанию ей составили Тери Хэтчер (Сьюзан Майер), Фелисити Хаффман (Линетт Скаво) и Марсией Кросс (Бри Ван де Камп).

Шоу часто подвергалось критике из-за отсутствия расового разнообразия, прежде чем Элфри Вудард снялась в роли Бетти Эпплуайт в одном сезоне с 2005 по 2006 год.

Также позже стало известно, что прочие актрисы не ладили с Хэтчер, которую Николетт Шеридан назвала "самой подлой женщиной в мире". Скандал достиг таких высот, что с Тери отказывались фотографироваться рядом для афиш.

Николетт была исключена из шоу в его пятом сезоне в 2009 году, а ее персонаж Эрин Бритт была убита после того, как ее ударило током в результате автомобильной аварии.

Постер "Отчаянных домохозяек" Фото: Скриншот

Позже она подала в суд на создателя "Отчаянных домохозяек" за незаконное увольнение, нарушение контракта и нанесение побоев. Продюсеры утверждали, что режиссер "легко постучал" ей по голове, пока они репетировали сцену.

Также создатель Марк Черри настаивал на том, что у Шеридан был контракт только на один год, и возможность продления не использовалась до конца каждого сезона. Тем временем она утверждала, что Черри ударил ее по голове, потому что она раскритиковала сценарий шоу.

Напомним, в начале этого года Тери Хэтчер вышла в свет в роскошном красном платье. К слову, после 2019 года актриса не снималась, но написала книгу мемуаров.