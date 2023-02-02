Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" в новом платье произвела фурор (фото)

Тери Хэтчер посетила концерт Американской ассоциации кардиологов "Go Red For Women" в Нью-Йорке в платье от Rubin Singer.

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Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Тери Хэтчер вышла в свет на звездной вечеринке в Нью-Йорке, выбрав смелое платье ярко-красного цвета. Об этом пишет Daily Mail.

Актриса стала гостьей концерта Американской ассоциации кардиологов "Go Red For Women". Мероприятие подразумевало, что женщины продемонстрируют свою коллекцию красных платьев.

Для этого выхода Хэтчер выбрала струящееся платье от Rubin Singer ярко-красного цвета с латексным блеском. Крой платья позволил актрисе продемонстрировать открытые плечи и декольте.

Платье красиво переливалось в свете софитов, что вызвало бурю эмоций у присутствующих.

Тери не стала перегружать монохромный образ дополнительными аксессуарами и массивными драгоценностями. Единственным ее украшением стало лаконичное кольцо с бриллиантами.

[ + – ] Тери Хэтчер выбрала струящееся платье от Rubin Singer ярко-красного цвета Фото: Getty

Напомним, 31 января Кейт Миддлтон в роскошном красном костюме и оригинальных сережках появилась на мероприятии. Принцессу Уэльскую сопровождал ее супруг, принц Уильям.

Фокус также писал, зачем женщины королевской семьи появились на публике в красных луках. В конце января Кейт Миддлтон и Камилла Паркер-Боулз выбрали для выхода в свет брючный костюм и платье в благородных оттенках традиционного "королевского" цвета.

Кроме того, мы опубликовали для читателей рецепт лимонного пирога Бри из сериала "Отчаянные домохозяйки". Он получается невероятно вкусным и нежным.