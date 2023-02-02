Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" у новій сукні викликала фурор (фото)

Тері Гетчер відвідала концерт Американської асоціації кардіологів "Go Red For Women" у Нью-Йорку в сукні від Rubin Singer.

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Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Тері Гетчер вийшла у світ на зірковій вечірці в Нью-Йорку, вибравши сміливе плаття яскраво-червоного кольору. Про це пише Daily Mail.

Акторка стала гостею концерту Американської асоціації кардіологів "Go Red For Women". Захід мав на увазі, що жінки продемонструють свою колекцію червоних суконь.

Для цього виходу Гетчер обрала сукню від Rubin Singer яскраво-червоного кольору з латексним блиском. Крій сукні дозволив акторці продемонструвати відкриті плечі та декольте.

Сукня гарно переливалася у світлі софітів, що викликало шквал емоцій у присутніх.

Тері не стала перевантажувати монохромний образ додатковими аксесуарами та масивними коштовностями. Єдиною її окрасою стала лаконічна каблучка з діамантами.

[ + – ] Тері Гетчер обрала сукню від Rubin Singer яскраво-червоного кольору Фото: Getty

Нагадаємо, 31 січня Кейт Міддлтон у розкішному червоному костюмі й оригінальних сережках з'явилася на заході. Принцесу Уельську супроводжував її чоловік, принц Вільям.

Фокус також писав, навіщо жінки королівської родини з'явилися на публіці у червоних луках. Наприкінці січня Кейт Міддлтон і Камілла Паркер-Боулз обрали для виходу у світ штанний костюм і сукню у благородних відтінках традиційного "королівського" кольору.