Кейт Міддлтон у розкішному червоному костюмі та оригінальних сережках з'явилася на заході

Принцесу Уельську супроводжував її чоловік, принц Вільям.

Related video

Принц Вільям та Кейт Міддлтон відвідали урочистий прийом, організований Центром раннього дитинства Королівського фонду у штаб-квартирі BAFTA у Лондоні. І на прийомі принцеса Уельська з'явилася в шикарному червоному образі. Про це пише Daily Mail.

На прийомі Кейт Міддлтон явно хотіла опинитися у центрі уваги. І це їй вдалося. Вона вийшла у світ у червоному брючному костюмі від Alexander McQueen за 1980 фунтів стерлінгів, образ доповнила клатчем та туфлями Gianvito Rossi у тон.

[ + – ] Новий образ Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

І Кейт завершила свій образ сережками оригінального дизайну за 75 фунтів стерлінгів Chalk Jewellery. Сережки зроблені із золота та акрилу зі срібними вставками. А їхній дизайн повторює декоративні деталі стелі головної сцени королівського оперного театру в Лондоні.

Кейт представила на заході свій короткометражний фільм, який є частиною її кампанії Shaping Us (Формування нас).

Вона зазначила, що ініціатива, яку вона називає "справою свого життя", надасть батькам найкращу інформацію та підтримку, необхідну для виховання їхніх дітей.

Виступаючи, Кейт відзначила "критичну важливість" перших п'яти років життя дитини та їх вплив на майбутнє.

"Основна мета кампанії — привернути увагу до критичної важливості раннього дитинства і того, як воно формує дорослих, якими ми стаємо", — сказала Кейт, яка з Вільямом виховує трьох дітей.

[ + – ] Новий образ Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше Кейт Міддлтон зустрічалася з експертами з виховання дітей із Віндзорського замку.

І вона обрала для зустрічі особливу кімнату. У Зеленій вітальні проходило чимало важливих для королівської родини подій.