Кейт Миддлтон в роскошном красном костюме и оригинальных сережках появилась на шикарном мероприятии

Принцессу Уэльскую сопровождал ее супруг, принц Уильям.

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили торжественный прием, организованный Центром раннего детства Королевского фонда в штаб-квартире BAFTA в Лондоне. И на приеме принцесса Уэльская появилась в шикарном алом образе. Об этом пишет Daily Mail.

На приеме Кейт Миддлтон явно хотела оказаться в центре внимания. И ей это удалось. Она вышла в свет в красном брючном костюме от Alexander McQueen за 1980 фунтов стерлингов, образ дополнила клатчем и туфлями Gianvito Rossi в тон.

[ + – ] Новый образ Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

И Кейт завершила свой образ серьгами оригинального дизайна за 75 фунтов стерлингов от Chalk Jewellery. Серьги сделаны из золота и акрила с серебряными вставками. А их дизайн повторяет декоративные детали потолка главной сцены королевского оперного театра в Лондоне.

Кейт представила на мероприятии свой короткометражный фильм, который является частью ее кампании Shaping Us (Формирование нас).

Она отметила, что инициатива, которую она называет "делом своей жизни", предоставит родителям самую лучшую информацию и поддержку, необходимую для воспитания их детей.

Выступая, Кейт отметила "критическую важность" первых пяти лет жизни ребенка и их влияние на будущее.

"Основная цель кампании — привлечь внимание к критической важности раннего детства и тому, как оно формирует взрослых, которыми мы становимся", — сказала Кейт, которая с Уильямом воспитывает троих детей.

[ + – ] Новый образ Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Напомним, ранее Кейт Миддлтон встречалась с экспертами по воспитанию детей с Виндзорском замке.

И она выбрала для встречи особенную комнату. В Зеленой гостиной проходило немало важных для королевской семьи событий.