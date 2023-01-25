Кейт Миддлтон в черном пиджаке за 1500 долларов встретилась с учеными в Виндзоре

Принцесса Уэльская выглядела шикарно в черном блейзере от Alexander McQueen.

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41-летняя Кейт Миддлтон в шикарном и элегантном образе встретилась с экспертами и учеными, специализирующимися на развитии детей младшего возраста. Встречу провели в Виндзорском замке. Об этом пишет Daily Mail.

Принцесса Уэльская выглядела шикарно в блейзере от Александра Маккуина за 1500 долларов, который идеально сочетался с ее черными узкими брюками и блузкой от Holland Cooper. Ранее она уже надевала этот блейзер. И хоть теперь во дворце не сообщают, наряды каких брендов надевает Кейт Миддлтон на обычных встречах, но дизайн этого модного дома легко узнаваем благодаря своему оригинальному дизайну.

[ + – ] Кейт Миддлтон появилась на встрече с учеными в элегантном наряде от Alexander McQueen Фото: Getty Images

Пиджаки и блейзеры из структурированного крепа от Alexander McQueen отличают остроконечные атласные лацканы и угловатые карманы.

Кейт Миддлтон встретилась с группой из восьми специалистов, которые были назначены давать ей стратегические советы и обеспечивать надзор за работой ее Центра раннего детства Королевского фонда в Беркшире.

Команда будет поддерживать Кейт и ее Центр, который пропагандирует фундаментальную важность первых пяти лет жизни ребенка. Согласно его веб-сайту, Центр занимается тремя основными направлениями: исследование значения ранних лет, сотрудничество с государственным, частным и добровольным секторами для обмена знаниями; и проведение кампаний по повышению осведомленности об этой проблеме.

Пожимая руки экспертам, она сказала им: "Спасибо, что пришли таким холодным утром! Это действительно здорово, что вы на борту, мы так благодарны за вашу работу".

[ + – ] Кейт Миддлтон появилась на встрече с учеными в элегантном наряде от Alexander McQueen Фото: Getty Images

Мать троих детей сделала свою работу "Ранние годы" краеугольным камнем своих королевских обязанностей и была очень оживлена, беседуя с экспертами. Ее собеседником, среди прочих, стал профессор Питер Фонаги, глава отделения психологии и языковых наук Калифорнийского университета Лондона, который ранее говорил, что Кейт сосредоточила свое внимание на ранних годах детей, чтобы убедиться, что делает все правильно в воспитании своих собственных детей.

Фонаги говорил, что принцесса считает "невероятной привилегией" тот факт, что она стала матерью.

"Она искренне интересуется тем, как сделать жизнь детей лучше и что могут сделать родители и специалисты, чтобы положительно повлиять на жизнь детей", — сказал профессор.

Напомним, ранее таблоиды назвали самые популярные наряды Кейт Миддлтон за прошлый год. В список попали и роскошные вечерние наряды, и простые платья, в которых она появлялась на публике.