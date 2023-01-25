Кейт Миддлтон в черном пиджаке за 1500 долларов встретилась с учеными в Виндзоре
Принцесса Уэльская выглядела шикарно в черном блейзере от Alexander McQueen.
41-летняя Кейт Миддлтон в шикарном и элегантном образе встретилась с экспертами и учеными, специализирующимися на развитии детей младшего возраста. Встречу провели в Виндзорском замке. Об этом пишет Daily Mail.
Принцесса Уэльская выглядела шикарно в блейзере от Александра Маккуина за 1500 долларов, который идеально сочетался с ее черными узкими брюками и блузкой от Holland Cooper. Ранее она уже надевала этот блейзер. И хоть теперь во дворце не сообщают, наряды каких брендов надевает Кейт Миддлтон на обычных встречах, но дизайн этого модного дома легко узнаваем благодаря своему оригинальному дизайну.
Пиджаки и блейзеры из структурированного крепа от Alexander McQueen отличают остроконечные атласные лацканы и угловатые карманы.
Кейт Миддлтон встретилась с группой из восьми специалистов, которые были назначены давать ей стратегические советы и обеспечивать надзор за работой ее Центра раннего детства Королевского фонда в Беркшире.
Команда будет поддерживать Кейт и ее Центр, который пропагандирует фундаментальную важность первых пяти лет жизни ребенка. Согласно его веб-сайту, Центр занимается тремя основными направлениями: исследование значения ранних лет, сотрудничество с государственным, частным и добровольным секторами для обмена знаниями; и проведение кампаний по повышению осведомленности об этой проблеме.
Пожимая руки экспертам, она сказала им: "Спасибо, что пришли таким холодным утром! Это действительно здорово, что вы на борту, мы так благодарны за вашу работу".
Мать троих детей сделала свою работу "Ранние годы" краеугольным камнем своих королевских обязанностей и была очень оживлена, беседуя с экспертами. Ее собеседником, среди прочих, стал профессор Питер Фонаги, глава отделения психологии и языковых наук Калифорнийского университета Лондона, который ранее говорил, что Кейт сосредоточила свое внимание на ранних годах детей, чтобы убедиться, что делает все правильно в воспитании своих собственных детей.
Фонаги говорил, что принцесса считает "невероятной привилегией" тот факт, что она стала матерью.
"Она искренне интересуется тем, как сделать жизнь детей лучше и что могут сделать родители и специалисты, чтобы положительно повлиять на жизнь детей", — сказал профессор.
Напомним, ранее таблоиды назвали самые популярные наряды Кейт Миддлтон за прошлый год. В список попали и роскошные вечерние наряды, и простые платья, в которых она появлялась на публике.