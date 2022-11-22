Вечерние наряды и простые платья. Названы самые популярные образы Кейт Миддлтон 2022 года

Оказалось, что в список попали как роскошные вечерние наряды, так и повседневные образы из масс-маркета.

Related video

Дизайнер Карен Миллен рассказала, какие наряды Кейт Миддлтон были самыми популярными в 2022 году. Об этом пишет Daily Mail.

В исследовании, проведенном экспертами в области моды из дома Karen Millen, были проанализированы данные Google Trends за последний год, чтобы выяснить, какие из нарядов прицнессы Уэльской вызвали наибольший резонанс в Интернете.

Карен призналась, что Кейт Миддлтон произвела "огромное впечатление на индустрию моды".

"Эти находки демонстрируют способность Кейт вдохновлять людей по всей стране, а британская публика спешит черпать вдохновение из ее со вкусом подобранного гардероба. Это исследование также подчеркивает замечательную способность Кейт осторожно использовать свой элегантный стиль, чтобы дополнить мероприятия, которые она посещает, не отвлекая при этом слишком много внимания от основной темы мероприятия", — сообщила дизайнер.

Черное платье от Alexander McQueen на похоронах королевы Елизаветы

На первом месте оказалось черное траурное платье-пальто, в котором Кейт Миддлтон появилась на похоронах королевы Елизаветы II. Она дополнила образ жемчужным ожерельем, которое ей подарила покойная королева и которое надевала ее покойная свекровь принцесса Диана.

[ + – ] Элегантный траур Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Покойный дизайнер Александр МакКуин, который покончил с собой в 2010 году, и его дом моды, является фаворитом у знаменитостей, и членов королевской семьи. Его наряды часто выбирают для таких мероприятий, как Met Gala.

Летнее платье Painted Roses от Tory Burch в Белизе

Во время своего карибского турне Кейт Миддлтон была в Белизе и надевала очаровательное летнее платье за 500 фунтов от бренда Tory Burch.

[ + – ] Простое платье с цветочным принтом оказалось на втором месте в топе Фото: Getty Images

Оно повторяло цвета флага этой страны, а образ Кейт дополнила забавными серьгами из шариков и клатчем в форме веера от британского дизайнера Anya Hindmarch.

Летнее платье, официально названное "Раскрашенные розы" было идеальным сочетанием политической проницательности и моды.

Черное платье Jenny Packham на траурных мероприятиях

В топ-три также попал еще один траурный наряд принцессы Уэльской. Черное строгое платье от ее любимого дизайнера Дженни Пэкхэм было на Кейт, когда она с супругом, принцем Гарри и Меган Маркл выходили к Виндзорскому замку.

[ + – ] Траур тоже может быть элегантным Фото: Getty Images

Они принимали цветы, принесенные после смерти королевы Елизаветы и общались со скорбящими.

Кейт дополнила свой лаконичный образ черными колготками, туфлями на кабулке и скромными жемчужными серьгами.

Черно-белое платье Roland Mouret на премьере фильма

Шикарный вечерний наряд, открывающий плечи, был на Кейт Миддлтон, когда она посетила с супругом, принцем Уильямом и Томом Крузом премьеру фильма "Лучший стрелок: Мэверик".

[ + – ] Черно-белое платье Roland Mouret поразило модных критиков Фото: Getty Images

Кейт дополнила черно-белое вечернее платье черными туфлями-лодочками, серьгами с бриллиантами и клатчем от Alexander McQueen.

Наряд получился настолько впечатляющим, что его вольно, или невольно скопировала ее давняя соперница Меган Маркл.

Модный образ Кейт Миддлтон в Сети называли образом "девушки Джеймса Бонда".

Розовое платье Stella McCartney на Платиновом юбилее

Пятым по популярности платьем Кейт Миддлтон оказалось розовое платье от Stella McCartney, в котором она появилась во время празднований Платинового юбилея королевы Елизаветы II.

[ + – ] Наряд от Stella McCartney

Яркое платье с рукавами-фонариками – это классический наряд в стиле Кейт, которая переняла привычку королевы надевать выделяющиеся платья простого покроя, но ярких цветов, чтобы выделяться в толпе.

Розовое платье RIXO из Карибского тура

Еще одно платье из карибского тура Кейт Миддлтон и принца Уильяма побило все рекорды популярности по количеству запросов в Сети. И немудрено, ведь платье-рубашку от бренда RIXO за 245 фунтов себе может позволить много поклонниц стиля Кейт. Как и туфли на танкетке за 160 фунтов от испанского бренда Castañer, которыми она дополнила образ.

[ + – ] Розовое платье из Карибского тура

Нежно-розовое платье с "мраморным" принтом идеально подходит для жаркого климата, так что после того, как Кейт вышла в нем свет, наряд был раскуплен.

Желтое платье Roksanda на Уимблдоне

На Уимблдоне во время известного теннисного турнира, Кейт Миддлтон вручала призы и снова сработало право: простой крой и яркий цвет.

[ + – ] Ярко-желтое платье позволило Кейт выделиться на трибунах Фото: Getty Images

В желтом платье от Roksanda Кейт Миддлтон выделялась на трибунах и прекрасно смотрелась на травяном корте. Платье с бантом она дополнила белыми туфлями на очень высокой шпильке.

Голубое платье Alexander McQueen на церемонии вручения Ордена Подвязки

Еще одно платье от Alexander McQueen Кейт Миддлтон надела на церемонию вручения Ордена Подвязки.

[ + – ] Голубое платье-пальто в топе

Простое, но элегантное голубое платье прекрасно смотрелось с затейливой шляпкой за 560 фунтов стерлингов от Джульетты Боттерилл и ослепительными бриллиантовыми серьгами.

Зеленое платье The Vampire's Wife для официального портрета

Бренд The Vampire's Wife, который был основан женой певца Ника Кейва, очень популярен среди селебрити и членов королевской семьи.

[ + – ] Зеленое платье The Vampire's Wife в числе любимых у Кейт Миддлтон Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter

Настолько популярен, что в зеленом платье с оборками Кейт Миддлтон позировала для официального портрета с супругом, принцем Уильямом.

Кейт уже надевала платье за 1595 фунтов стерлингов во время визита в Дублин в марте 2020 года. Для портрета она дополнила образ зелеными атласными туфлями Manolo Blahnik за 875 фунтов.

Картина была представлена ​​в музее Фицуильяма в Кембридже в июне этого года.

Платья Alexander McQueen на 40-летие Кейт

Источник во дворце сказал, что три интимных портрета принцессы Уэльской показывают ее с трех разных сторон.

[ + – ] На официальных снимках к 40-летию Кейт позировала в платьях Alexander McQueen Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Instagram

Празднуя свой сорокалетний юбилей, Кейт выбрала сразу несколько платьев от любимого дома моды и в каждом из них выглядела потрясающе.

[ + – ] Алое платье попало в топ нарядов принцессы Уэльской

Напомним, с недавних пор во дворце больше не будут сообщать подробности о нарядах принцессы Уэльской. Там недовольны, что ее образами слишком увлечены в прессе и, порой забывают о самом событии, для которого она одевалась.