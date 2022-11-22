Вечірні вбрання та прості сукні. Названі найпопулярніші образи Кейт Міддлтон 2022 року

Виявилося, що до списку потрапили як розкішне вечірнє вбрання, так і повсякденні образи з мас-маркету.

Related video

Дизайнерка Карен Міллен розповіла, які вбрання Кейт Міддлтон були найпопулярнішими у 2022 році. Про це пише Daily Mail.

У дослідженні, проведеному експертами в галузі моди з дому Karen Millen, проаналізовано дані Google Trends за останній рік, щоб з'ясувати, які з нарядів Уельської принцеси викликали найбільший резонанс в інтернеті.

Карен зізналася, що Кейт Міддлтон справила "величезне враження на індустрію моди".

"Ці знахідки демонструють здатність Кейт надихати людей по всій країні, а британська публіка поспішає черпати натхнення з її зі смаком підібраного гардероба. Це дослідження також підкреслює чудову здатність Кейт обережно використовувати свій елегантний стиль, щоб не доповнювати заходи, які вона відвідує надто великою увагою від основної теми заходу", — повідомила дизайнерка.

Чорна сукня від Alexander McQueen на похороні королеви Єлизавети

На першому місці опинилося чорне жалобне плаття-пальто, в якому Кейт Міддлтон з'явилася на похороні королеви Єлизавети II. Вона доповнила образ перлинним намистом, яке їй подарувала покійна королева і яке одягала її покійна свекруха принцеса Діана.

[ + – ] Елегантне жалобне вбрання Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Покійний дизайнер Олександр МакКвін, який наклав на себе руки у 2010 році, і його дім моди, є фаворитом у знаменитостей, і членів королівської родини. Його вбрання часто вибирають для таких заходів, як Met Gala.

Літня сукня Painted Roses від Tory Burch у Белізі

Під час свого карибського турне Кейт Міддлтон була в Белізі та одягала чарівну літню сукню за 500 фунтів від бренду Tory Burch.

[ + – ] Проста сукня з квітковим принтом виявилася на другому місці в топі Фото: Getty Images

Сукня повторювала кольори прапора цієї країни, а образ Кейт доповнила забавними сережками із кульок та клатчем у формі віяла від британського дизайнера Anya Hindmarch.

Літня сукня, офіційно названа "Розфарбовані троянди" була ідеальним поєднанням політичної проникливості та моди.

Чорна сукня Jenny Packham на траурних заходах

У топ три також потрапило ще одне жалобне вбрання принцеси Уельської. Чорна сувора сукня від її улюбленого дизайнера Дженні Пекхем була на Кейт, коли вона з чоловіком, принцом Гаррі та Меган Маркл виходили до Віндзорського замку.

[ + – ] Траур також може бути елегантним Фото: Getty Images

Вони приймали квіти, принесені після смерті королеви Єлизавети і спілкувалися зі скорботними.

Кейт доповнила свій лаконічний образ чорними колготками, туфлями на каблуці та скромними перлинними сережками.

Чорно-біла сукня Roland Mouret на прем'єрі фільму

Шикарне вечірнє вбрання, що відкриває плечі, було на Кейт Міддлтон, коли вона відвідала з чоловіком, принцом Вільямом та Томом Крузом прем'єру фільму "Кращий стрілець: Меверік".

[ + – ] Чорно-біла сукня Roland Mouret вразила модних критиків Фото: Getty Images

Кейт доповнила чорно-білу вечірню сукню чорними туфлями-човниками, сережки з діамантами та клатчем від Alexander McQueen.

Вбрання вийшло настільки вражаючим, що його вільно чи мимоволі скопіювала її давня суперниця Меган Маркл.

Модний образ Кейт Міддлтон у Мережі називали образом "дівчата Джеймса Бонда".

Рожеве плаття Stella McCartney на Платиновому ювілеї

П'ятою за популярністю сукнею Кейт Міддлтон виявилася рожева сукня від Stella McCartney, в якій вона з'явилася під час святкувань Платинового ювілею королеви Єлизавети II.

[ + – ] Вбрання від Stella McCartney

Яскрава сукня з рукавами-ліхтариками — це класичне вбрання в стилі Кейт, яка перейняла звичку королеви одягати сукні простого крою, що виділяються, але яскравих кольорів, щоб виділятися в натовпі.

Рожева сукня RIXO з Карибського туру

Ще одна сукня з карибського туру Кейт Міддлтон та принца Вільяма побила всі рекорди популярності за кількістю запитів у Мережі. І не дивно, адже сукню-сорочку від бренду RIXO за 245 фунтів собі може дозволити багато шанувальниць стилю Кейт. Як і черевики на танкетці за 160 фунтів від іспанського бренду Castañer, якими вона доповнила образ.

[ + – ] Рожеве плаття з Карибського туру

Ніжно-рожева сукня з "мармуровим" принтом ідеально підходить для жаркого клімату, так що після того, як Кейт вийшла в ньому, наряд був розкуплений.

Жовта сукня Roksanda на Вімблдоні

На Вімблдоні під час відомого тенісного турніру Кейт Міддлтон вручала призи і знову спрацювало правило: простий крій та яскравий колір.

[ + – ] Яскраво-жовта сукня дозволила Кейт виділитися на трибунах Фото: Getty Images

У жовтій сукні від Roksanda Кейт Міддлтон виділялася на трибунах і чудово виглядала на трав'яному корті. Сукню з бантом вона доповнила білими туфлями на дуже високій шпильці.

Синя сукня Alexander McQueen на церемонії вручення Ордену Підв'язки

Ще одну сукню від Alexander McQueen Кейт Міддлтон одягла на церемонію вручення Ордену Підв'язки.

[ + – ] Синє плаття-пальто в топі

Просте, але елегантне блакитне плаття чудово виглядало з вигадливим капелюшком за 560 фунтів стерлінгів від Джульєтти Боттеріл і сліпучими діамантовими сережками.

Зелена сукня The Vampire's Wife для офіційного портрета

Бренд The Vampire's Wife, який був заснований дружиною співака Ніка Кейва, дуже популярний серед селебріті та членів королівської родини.

[ + – ] Зелена сукня The Vampire's Wife серед улюблених у Кейт Міддлтон Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter

Настільки популярний, що у зеленій сукні з воланами Кейт Міддлтон позувала для офіційного портрета з чоловіком, принцом Вільямом.

Кейт вже одягала сукню за 1595 фунтів стерлінгів під час візиту до Дубліна у березні 2020 року. Для портрета вона доповнила образ зеленими атласними туфлями Manolo Blahnik за 875 фунтів.

Картина була представлена ​​в музеї Фіцуїльяма в Кембриджі у червні цього року.

Сукні Alexander McQueen на 40-річчя Кейт

Джерело у палаці сказало, що три інтимні портрети принцеси Уельської показують її з трьох різних сторін.

[ + – ] На офіційних знімках до 40-річчя Кейт позувала у сукнях Alexander McQueen Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Instagram

Святкуючи свій сорокарічний ювілей, Кейт вибрала відразу кілька суконь від улюбленого будинку моди і в кожному з них виглядала чудово.

[ + – ] Червона сукня потрапила в топ нарядів принцеси Уельської

Нагадаємо, з недавніх пір у палаці більше не повідомлятимуть подробиць про вбрання принцеси Уельської. Там незадоволені, що її образами надто захоплені в пресі і часом забувають про саму подію, для якої вона одягалася.