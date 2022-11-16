У Кенсінгтонському палаці заборонили розголошувати подробиці про вбрання Кейт Міддлтон

Там незадоволені, що ЗМІ дуже багато уваги приділяють гардеробу принцеси Уельської.

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У Кенсінгтонському палаці заборонили персоналу розголошувати подробиці про вбрання Кейт Міддлтон. Чиновники Кенсінгтонського палацу почали відмовлятися повідомляти подробиці про вбрання Кейт через невдоволення тим, що багато уваги ЗМІ приділяється тому, що вона носить. Про це пише Daily Express.

Донедавна в палаці завжди відповідали на запити журналістів і повідомляли всі деталі вбрання принцеси Уельської для кожного офіційного заходу. Виняток робили тільки для найпрозаїчніших приводів, коли Кейт відвідувала ферми, спортивні заходи або парки та носила щось, що не заслуговує на особливу увагу. Також завжди повідомлялися подробиці про вбрання покійної королеви Єлизавети й про туалети герцогині Камілли, дружини нинішнього короля.

Але тепер, як пишуть журналісти, у такій інформації відмовлятимуть, якщо тільки не йдеться про надзвичайно важливу та гламурну подію. Наприклад, про прем'єру фільму, державний захід або закордонний візит, коли Кейт "використовує модну дипломатію", надягаючи речі, створені в країні, що приймає.

[ + – ] Кейт Міддлтон на прем'єрі фільму Фото: Getty Images

Деякі вбрання, яке носили покійна королева або принцеса Діана, стали центральними елементами палацових виставок, які залучали публіку до платного відвідування королівських резиденцій.

Помічники Кейт кажуть, що експертам у галузі моди зазвичай вдається швидко ідентифікувати дизайнерів, але вони більше не будуть офіційно підтверджувати чи спростовувати подробиці.

Так, вважається, що під час візиту в дитячий центр у Гіллінгдоні принцеса Уельська одягла в'язану сукню за 35 фунтів стерлінгів від Mango та пальто Hobbs за 359 фунтів стерлінгів. Але про обрані принцесою марки повідомили самі журналісти, без участі палацу.

[ + – ] Кейт Міддлтон під час недавнього візиту в Гіллінгдона Фото: Getty Images

Принцеса Уельська відома своєю манерою змішувати дорогі й демократичні марки. І останні зазвичай швидко розпродаються, як тільки вона в них з'являється.

Кейт Міддлтон очолила список найстильніше одягнених жінок 2022 року за версією журналу Tatler.

[ + – ] Кейт Міддлтон і принц Вільям Фото: Getty Images

Журнал про моду та суспільство охарактеризував стиль Кейт як "суверенну суперзірку".

А раніше цього року головний редактор британського Vogue похвалив Кейт за те, що вона надихала людей своїм стилем.

Нагадаємо, на заходах, присвячених Неділі пам'яті, Кейт Міддлтон з'явилася в знакових прикрасах, віддавши шану принцесі Діані та королеві Єлизаветі.