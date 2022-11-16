В Кенсингтонском дворце запретили разглашать подробности о нарядах Кейт Миддлтон
Там недовольны, что СМИ слишком много внимания уделяют гардеробу принцессы Уэльской.
В Кенсингтонском дворце запретили персоналу разглашать подробности о нарядах Кейт Миддлтон. Чиновники Кенсингтонского дворца начали отказываться сообщать подробности о нарядах Кейт из-за недовольства тем, что так много внимания СМИ уделяется тому, что она носит. Об этом пишет Daily Express.
До недавнего времени во дворце всегда отвечали на запросы журналистов и сообщали все детали наряда принцессы Уэльской для каждого официального мероприятия. Исключение делалось только по самым прозаичным поводам, когда Кейт посещала фермы, спортивные мероприятия, или парки и носила что-то не заслуживающее особого внимания. Также всегда сообщались подробности о нарядах покойной королевы Елизаветы, и о туалетах герцогини Камиллы, супруги нынешнего короля.
Но теперь, как пишут журналисты, в такой информации будет отказано, если только речь не идет о чрезвычайно важном и гламурном событии. Например, о премьере фильма, государственном мероприятии или зарубежном визите, когда Кейт "использует модную дипломатию", надевая вещи, созданные в принимающей стране.
Некоторые наряды, которые носили покойная королева, или принцесса Диана, стали центральными элементами дворцовых выставок, которые привлекали публику к платному посещению королевских резиденций.
Помощники Кейт говорят, что экспертам в области моды обычно удается быстро идентифицировать дизайнеров, но они больше не будут официально подтверждать или опровергать подробности.
Так, считается, что во время визита в детский центр в Хиллингдоне принцесса Уэльская надела вязаное платье за 35 фунтов стерлингов от Mango и пальто Hobbs за 359 фунтов стерлингов. Но о выбранных принцессой марках сообщили сами журналисты, без участия дворца.
Принцесса Уэльская известна своей манерой смешивать дорогие и демократичные марки. И последние обычно быстро распродаются, как только она в них появляется.
Кейт Миддлтон возглавила список самых стильно одетых женщин 2022 года по версии журнала Tatler.
Журнал о моде и обществе охарактеризовал стиль Кейт как "суверенную суперзвезду".
А ранее в этом году главный редактор британского Vogue похвалил Кейт за то, что она "вдохновляла" людей своим стилем.
Напомним, на мероприятиях, посвященных Воскресению памяти, Кейт Миддлтон появилась в знаковых украшениях, отдав дань уважения принцессе Диане и королеве Елизавете.