В Кенсингтонском дворце запретили разглашать подробности о нарядах Кейт Миддлтон

Там недовольны, что СМИ слишком много внимания уделяют гардеробу принцессы Уэльской.

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В Кенсингтонском дворце запретили персоналу разглашать подробности о нарядах Кейт Миддлтон. Чиновники Кенсингтонского дворца начали отказываться сообщать подробности о нарядах Кейт из-за недовольства тем, что так много внимания СМИ уделяется тому, что она носит. Об этом пишет Daily Express.

До недавнего времени во дворце всегда отвечали на запросы журналистов и сообщали все детали наряда принцессы Уэльской для каждого официального мероприятия. Исключение делалось только по самым прозаичным поводам, когда Кейт посещала фермы, спортивные мероприятия, или парки и носила что-то не заслуживающее особого внимания. Также всегда сообщались подробности о нарядах покойной королевы Елизаветы, и о туалетах герцогини Камиллы, супруги нынешнего короля.

Но теперь, как пишут журналисты, в такой информации будет отказано, если только речь не идет о чрезвычайно важном и гламурном событии. Например, о премьере фильма, государственном мероприятии или зарубежном визите, когда Кейт "использует модную дипломатию", надевая вещи, созданные в принимающей стране.

[ + – ] Кейт Миддлтон на премьере фильма Фото: Getty Images

Некоторые наряды, которые носили покойная королева, или принцесса Диана, стали центральными элементами дворцовых выставок, которые привлекали публику к платному посещению королевских резиденций.

Помощники Кейт говорят, что экспертам в области моды обычно удается быстро идентифицировать дизайнеров, но они больше не будут официально подтверждать или опровергать подробности.

Так, считается, что во время визита в детский центр в Хиллингдоне принцесса Уэльская надела вязаное платье за ​​35 фунтов стерлингов от Mango и пальто Hobbs за 359 фунтов стерлингов. Но о выбранных принцессой марках сообщили сами журналисты, без участия дворца.

[ + – ] Кейт Миддлтон во время недавнего визита в Хиллингдон Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская известна своей манерой смешивать дорогие и демократичные марки. И последние обычно быстро распродаются, как только она в них появляется.

Кейт Миддлтон возглавила список самых стильно одетых женщин 2022 года по версии журнала Tatler.

[ + – ] Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Images

Журнал о моде и обществе охарактеризовал стиль Кейт как "суверенную суперзвезду".

А ранее в этом году главный редактор британского Vogue похвалил Кейт за то, что она "вдохновляла" людей своим стилем.

Напомним, на мероприятиях, посвященных Воскресению памяти, Кейт Миддлтон появилась в знаковых украшениях, отдав дань уважения принцессе Диане и королеве Елизавете.