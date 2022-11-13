Кейт Миддлтон в жемчугах принцессы Дианы появилась на первом Дне памяти с момента смерти королевы

Принцесса Уэльская присоединилась к королеве-консорту Камилле на балконе во время воскресной службы.

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40-летняя Кейт Миддлтон и королева-консорт Камилла появились на первом Дне памяти с момента смерти королевы Елизаветы. Традиционно, дамы из королевской семьи наблюдают церемонию возложения венков к Кенотафу. Сегодня церемонию возглавили Король Карл III и принц Уильям. Об этом пишет Daily Mail.

Для печальной церемонии поминовения павших Кейт выбрала черное закрытое пальто и широкополую черную шляпу. Лацкан пальто она украсила брошью с тремя маками.

Кейт Миддлтон также отдала дань уважения своей покойной свекрови принцессе Диане, надев пару жемчужных сережек, которые когда-то принадлежали принцессе.

[ + – ] Кейт Миддлтон и королева-консорт Камилла на службе в Воскресение памяти Фото: Getty Images

Диана часто надевала эти серьги, в том числе, на банкет в честь японского императора Акихито в 1990 году и на гала-вечере в Версальском дворце в 1994 году.

Королева-консорт Камилла появилась в маленькой шляпке с вуалью, обязательном траурном предмете туалета для королевских особ и жемчужных серьгах.

Поскольку Карл впервые возглавил церемонию у Кенотафа в качестве короля, вся церемония, скорей всего была очень чувствительной для всех членов королевской семьи, ведь она впервые проходила без королевы Елизаветы II, которая, напомним, скончалась 8 сентября 2022 года.

[ + – ] Королева-консорт Камилла, принцесса Уэльская и прочие наблюдают за церемонией Фото: The Royal Family/Twitter

Во время службы король Карл возложил венок из маков, такой же как возлагали ранее его покойная мать и его дед Георг VI. Тем временем Биг-Бен прозвонил одиннадцать раз в 11 утра, что стало знаковым событием, ведь знаменитые часы были на ремонте и, наконец, вернулись в строй.

[ + – ] Король Карл на церемонии Фото: The Royal Family/Twitter

[ + – ] Принц Уильям возлагает венок к Кенотафу на Уайтхолле Фото: The Royal Family/Twitter

Король был явно взволнован, когда исполнял ту роль, которую покойная королева Елизавета II считала одной из своих самых важных общественных обязанностей. А Воскресение памяти — одним из самых значительных и важных событий в королевском календаре.

Покойная королева впервые отметила Воскресенье памяти, или как его еще называют — День памяти, или Маковый день, — 11 ноября 1945 года, когда она еще была принцессой. Это был первый День Памяти после Второй мировой войны. За все время своего правления она пропустила только семь служб.

Напомним, День памяти отмечается 11 ноября, он призван увековечить память всех солдат Британского содружества, погибших в конфликтах с участием Великобритании. Начал отмечаться в 1919 году по распоряжению короля Георга V в Великобритании и странах Содружества. Символом праздника является красный мак, который вырастает и расцветает на местах сражений. Брошь в виде мака носят от Дня поминовения (2 ноября) до Воскресенья памяти.

Напомним, во время недавнего визита в Хиллингдон Кейт Миддлтон подарила свою брошь в виде красного мака трехлетнему мальчику и объяснила ее значение.