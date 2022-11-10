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Стиль жизни

"Хочешь мой мак?". Кейт Миддлтон очаровала трехлетнего поклонника

Кейт Миддлтон, красный мак, образы кейт миддлтон, модные образы кейт миддлтон, пальто кейт миддлтон
Фото: Getty Images | Кейт Миддлтон

Во время визита в Хиллингдон, принцесса Уэльская познакомилась со своим юным фанатом и подарила ему свою брошь в виде мака

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Принцесса Уэльская накануне съездила в Хиллингдон, где посетила Детский центр и познакомилась со своим трехлетним поклонником. Об этом пишет Daily Mail.

Милое видео появилось в соцсетях. Кейт Миддлтон присела, чтобы пообщаться с трехлетним Акимом, который был совершенно ею очарован.

Кейт Миддлтон и ее юный фанат

Принцесса Уэльская представилась Акиму, сказав, что ее зовут Кэтрин. Малыша заинтересовала ее брошь в виде цветка мака, которую в Великобритании носят в память о всех солдатах, погибших во всех войнах. Мак обычно растет на полях сражений.

Кейт Миддлтон объяснила своему новому знакомому, что значит ее брошь, спросила: "Хочешь мой мак?", и подарила ему цветок, когда Аким сообщил, что хочет.

Кейт Миддлтон, красный мак, образы кейт миддлтон, модные образы кейт миддлтон, пальто кейт миддлтон Fullscreen
Кейт Миддлтон и ее юный фанат Аким
Фото: Getty Images

Напомним, в Детский центр в Хиллингдоне, который помогает молодым матерям, Кейт Миддлтон съездила сразу после премьеры пятого сезона скандального сериала "Корона".

События, показанные в сериале Netflix, все ближе к современности, а потому все болезненнее отражаются на членах королевской семьи. Так, в новом сезоне покажут события, которые привели к разводу принцессы Дианы и принца Чарльза. Покажут в нем и юную Кейт. Ее сыграет актриса Мэг Беллами.

Но, во время визита принцесса Уэльская никак не дала понять, как на ней отразились новые серии, рассказывающие о семье ее мужа. Она выглядела безупречно и показала новый образ в стиле милитари-шик.

Кейт Миддлтон, красный мак, образы кейт миддлтон, модные образы кейт миддлтон, пальто кейт миддлтон Fullscreen
Кейт Миддлтон и ее милитари-образ
Фото: Getty Images

Она надела элегантное темно-оливковое пальто от Hobbs за 369 фунтов стерлингов, которое она сочетала с платьем цвета хаки за 36 фунтов стерлингов от Mango, своей любимой сумкой Jimmy Choo за 625 фунтов стерлингов и своими не менее любимыми жемчужными серьгами стоимостью 550 фунтов стерлингов от дизайнера Кики Макдонаф.

Длинное пальто из шерсти и кашемира было вдохновлено военной формой и является "вневременной" вещью по задумке дизайнера.

Не исключено, что одевшись в стиле милитари, Кейт Миддлтон тем самым дала понять, что что королевская семья готова противостоять любым новым скандальным заявлениям, которые будут в сериале "Корона".