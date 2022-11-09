Кейт Миддлтон вышла в свет в новом пальто цвета хаки впервые после премьеры сериала "Корона"

Принцесса Уэльская своим нарядом явно дала понять создателям скандального сериала, что королевская семья готова противостоять любым новым скандальным заявлениям

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Кейт Миддлтон посетила детский центр Colham Manor в Хиллингдоне в новом милитари-образе. Примечательно, но официальный визит состоялся сразу после премьеры пятого сезона скандального сериала "Корона", который явно добавит беспокойство королевской британской семье. Об этом пишет Daily Mail.

Так что, не исключено, что своим нарядом цвета хаки Кейт Миддлтон дала понять, что королевская семья готова противостоять новым заявлениям, которые будут сделаны в сериале.

[ + – ] Кейт Миддлтон в новом пальто цвета хаки

А их будет предостаточно. Известно, что изрядная доля экранного времени будет посвящена отношениям между принцессой Дианой и ее супругом, принцем Чарльзом, сейчас королем Карлом III.

Королевский редактор Ребекка Инглиш ранее сказала, что была шокирована сериалом и назвала его "довольно неприятным". Она даже предположила, что в Букингемском дворце могут нарушить традицию "никогда не жаловаться, никогда не объяснять" и даже подадут в суд. Так как, хоть сериал и бьет все рекорды популярности, но для членов королевской семьи это скорей "фильм ужасов".

Персонаж Кейт не появится в пятом сезоне "Короны", однако она будет в шестом и последнем сезоне сериала, который сейчас снимается. В новом сезоне однако появляются принцы Уильям и Гарри. И не исключено, что будут показаны и проблемы Гарри с алкоголем и его вечеринки в холостяцкие годы, когда он нередко оказывался на передовицах таблоидов.

Но пока дворец хранит молчание и принцесса Уэльская не дала никаких комментариев.

[ + – ] Кейт Миддлтон вышла в свет в милитари-образе Фото: Getty Images

Во время своего визита она выглядела потрясающе в темном пальто цвета хаки, которое она надела поверх платья в тон и дополнила сумочкой Jimmy Choo за 625 фунтов стерлингов и своим любимым набором жемчужных сережек за 550 фунтов стерлингов от дизайнера Кики Макдонаф.

Образ она завершила парой удобных замшевых лодочек темно-зеленого цвета.

Напомним, ранее Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили Скарборо. Это произошло вскоре после того, как СМИ сообщили о четвертой беременности принцессы Уэльской. Впрочем, эти слухи во дворце не комментируют.

А на премьере пятого сезона "Короны" Элизабет Дебики, актриса исполнившая роль принцессы Дианы, появилась в роскошном вечернем наряде, повторив образ своей героини.