Кейт Міддлтон вийшла у світ у новому пальті кольору хакі вперше після прем'єри серіалу "Корона"

Принцеса Уельська своїм вбранням явно дала зрозуміти творцям скандального серіалу, що королівська родина готова протистояти будь-яким новим скандальним заявам.

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Кейт Міддлтон відвідала дитячий центр Colham Manor у Гіллінгдоні у новому мілітарі-образі. Примітно, але офіційний візит відбувся одразу після прем'єри п'ятого сезону скандального серіалу "Корона", який явно додасть занепокоєння королівській британській родині. Про це пише Daily Mail.

Отже, цілком ймовірно, що своїм вбранням кольору хакі Кейт Міддлтон дала зрозуміти, що королівська родина готова протистояти новим заявам, які зроблять у серіалі.

[ + – ] Кейт Міддлтон у новому пальті кольору хакі

А їх буде достатньо. Відомо, що значна частина екранного часу буде присвячена стосункам між принцесою Діаною та її чоловіком, принцом Чарльзом, тепер королем Карлом III.

Королівський редактор Ребека Інгліш раніше сказала, що була шокована серіалом і назвала його "досить неприємним". Вона навіть припустила, що у Букінгемському палаці можуть порушити традицію "ніколи не скаржитися, ніколи не пояснювати" і навіть подадуть до суду. Бо хоч серіал і б'є всі рекорди популярності, але для членів королівської родини це ймовірніше "фільм жахів".

Персонаж Кейт не з'явиться у п'ятому сезоні "Корони", проте вона буде у шостому та останньому сезоні серіалу, який зараз знімається. У новому сезоні з'являються принци Вільям і Гаррі. І цілком ймовірно, що покажуть і проблеми Гаррі з алкоголем та його вечірки у холостяцькі роки, коли він нерідко опинявся на передовицях таблоїдів.

Але поки палац зберігає мовчання, і принцеса Уельська не дала жодних коментарів.

[ + – ] Кейт Міддлтон вийшла у світ у мілітарі-образі Фото: Getty Images

Під час свого візиту вона виглядала приголомшливо в темному пальті кольору хакі, яке вона надягла поверх сукні в тон і доповнила сумочкою Jimmy Choo за 625 фунтів стерлінгів та своїм улюбленим набором перлинних сережок за 550 фунтів стерлінгів від дизайнерки Кікі Макдонаф.

Образ вона завершила парою зручних замшевих човників темно-зеленого кольору.

Нагадаємо, раніше Кейт Міддлтон та принц Вільям відвідали Скарборо. Це сталося невдовзі після того, як ЗМІ повідомили про четверту вагітність принцеси Уельської. Втім, ці чутки у палаці не коментують.

А на прем'єрі п'ятого сезону "Корони" Елізабет Дебікі, яка актриса виконала роль принцеси Діани, з'явилася в розкішному вечірньому вбранні, повторивши образ своєї героїні.