Старший наставник, колишні дівчата та хуліган з Ітона. З ким дружить принц Гаррі

Виявилося, що коло друзів принца Гаррі невелике, але він дружить навіть із колишніми дівчатами.

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Принц Гаррі, на відміну від принца Вільяма, спадкоємця престолу, завжди вів вільніший спосіб життя, ходив на вечірки і навіть потрапляв в об'єктиви папараці нетверезим. Він часто проводив час у компанії друзів, але тільки зараз стало відомо, кого саме можна вважати його по-справжньому близьким другом. Адже саме до цих людей він звернувся за допомогою, коли писав свої спогади. Про це пише Daily Mail.

Цими вихідними з'явилися повідомлення про те, що 38-річний Гаррі звернувся до близьких друзів і колишніх дівчат з проханням зробити свій внесок у його автобіографію "Запасний", яку мають опублікувати 10 січня 2023 року.

Однак багато людей, з якими зв'язався письменник-примара Дж. Р. Мерінгер, що допомагає принцу з його мемуарами, чемно відхилили пропозицію герцога Сассекського.

Гаррі завів чимало друзів під час навчання у школі Ітоні, а потім і під час проходження військової служби. Однак його "ближнє коло" довірених осіб становлять не так багато людей.

Після переїзду з 41-річною Меган Маркл у США у 2020 році вони завели нових друзів. Однак вони явно не могли допомогти Гаррі з його мемуарами, оскільки знали його та його родину не так довго і не так близько.

Челсі Деві

Відомо, що принц Гаррі пов'язувався з Челсі Деві, з якою зустрічався з 2004 до 2011 року. Зараз Челсі одружена з Семом Катмором-Скоттом, випускником Ітона. Вони залишилися з Гаррі в добрих стосунках і вона навіть була присутня на його весіллі з Меган Маркл у 2018 році.

[ + – ] Принц Гаррі та Челсі Деві Фото: Getty Images

Вона розповідала, що розійшлася з принцом, бо їй набридла постійна увага преси.

Том "Скіпі" Інскіп

Том "Скіппі" Інскіп — один із найстаріших і найдовіреніших друзів принца Гаррі. Вони були однокласниками в Ітоні. Скіппі та його сестра Вікторія на прізвисько "Тор" були знайомі з принцами Вільямом і Гаррі з дитинства.

[ + – ] Том "Скіпі" Інскіп на весіллі принца Гаррі Фото: Getty Images

Саме Скіппі був разом із Гаррі під час його скандальної поїздки до Хорватії у 2011 році, коли вони напилися та п'яними купалися у басейні нічного клубу. У 2012 вони кидалися в перехожих сніжками на гірськолижному курорті і голими грали в більярд у Лас-Вегасі, а у 2010 році в його компанії Гаррі надихався газу, що веселить.

Але у 2017 році Том Інскіп став розсудливим і одружився з літературною агенткою Ларе Хьюз-Янг, дочкою лорда Сент-Геленс на Ямайці.

Гаррі був на весіллі разом з Меган, але незабаром принц і Скіпі посварилися. З чуток, саме через Меган Маркл. Інскіп застерігав друга від одруження з нею.

Крессіда Бонас

Подругою принца може називатися і його колишня дівчина Крессіда Бонас. Вони зустрічалися з 2012 по 2014 роки.

Муза Burberry та акторка була б чудовою партією для принца. Але вони розлучилися з тієї ж причини, що і з Челсі Деві через підвищену увагу до персони принца.

[ + – ] Крессіда Бонас — найвідоміша з подружок принца Гаррі

"Дочка моєї подруги, Крессіда, зустрічалася з принцом Гаррі. Вона говорила — це було жахливо. Тому що кожного разу, коли вона йшла вулицею, вона чула, як люди критикують її. Вони діставали свої телефони і фотографували її. Вони говорили: " О, подивися на її волосся", "о, подивися на її одяг, подивися на її чоботи, вона не зав'язала шнурки"… вони її переслідували і вона від цього втомилася", — розповідала знайома Бонас Інгрід Сьюард, яка написала кілька книг про королівську родину.

Однак пара залишається в добрих стосунках і обертається в одних і тих самих колах, а принцеса Євгена входить до найближчих друзів Крессіди.

Крессіда навіть була присутня на весіллі свого колишнього хлопця з Меган у травні 2018 року. Вона одружена з Гаррі Вентвортом-Стенлі і чекає на первістка.

Марк Даєр

Також принц Гаррі підтримував близькі стосунки з Марком Даєром, колишнім конюшим свого батька короля Карла в 1990-х роках, після смерті його матері, принцеси Діани.

55-річний Марк Даєр є давнім наставником герцога Сассекського, і його часто називають "другим батьком" Гаррі.

Коли Гаррі зізнався, що курив марихуану в підлітковому віці, а принц Чарльз наполягав на тому, щоб він провів день у центрі для наркоманів у Пекхемі, зустрічаючись з наркоманами, що одужують від кокаїну і героїну, саме Даєр супроводжував його разом зі своїми королівськими офіцерам охорони.

[ + – ] Марк Даєр — друг і наставник Гаррі Фото: Getty Images

Однак навіть після того, як його період роботи як наставник принца закінчився, він залишився другом Гаррі.

Королівська біографиня Пенні Джунор одного разу описала Марка як одного з "небагатьох людей, які можуть напоумити Гаррі".

Даєр мав короткий роман з колишньою королівською нянею Тіггі Легге-Бурк, але у 2010 році він одружився з техаською спадкоємицею Амандою Клайн.

Пара настільки близька, що Марк Даєр став хрещеним батьком Арчі, а Гаррі хрестив первістка свого друга Джаспера.

Зараз Марк управляє мережею барів та ресторанів у західній частині Лондона, а також є піклувальником благодійної організації Harry's Sentebale.

Вважається, що саме у закладах Даєра пройшли перші таємні побачення Гаррі та Меган.

Гай Пеллі

Гай Пеллі — близький друг принців Вільяма і Гаррі, носить невтішне прізвисько "придворний блазень".

Вважається, що це він підбив Гаррі одягнеться у нацистську форму на вечірку, тоді як сам він одягнувся королевою Єлизаветою. І він привчив принца курити марихуану.

[ + – ] Принц Гаррі та його близькі друзі: Гай Пеллі (ліворуч) та Чарлі Ван Страубензі Фото: Getty Images

Він організував парубоцький вечір для Вільяма і став хрещеним батьком принца Луї у 2018 році.

Пеллі ніколи не розповідає про свою дружбу із членами королівської родини. У 2020 році він з дружиною та донькою Віллоу навіть приїжджав до Гаррі в гості до США.

"Вони були люб'язно запрошені Гаррі та Меган. Попри те, що сказано про те, що Гаррі втратив зв'язок зі своїми старими друзями, він дуже хотів побачити Гая", — розповідало джерело.

Чарлі Ван Страубензі

Гаррі щороку влітку приїжджав до родини Страубензі в Корнуоллі, коли ріс, і Чарлі залишається його близьким другом.

Принц Вільям познайомився з Томасом і Чарлі Ван Страубензі, коли навчався у школі Ладгроув у Беркширі. Чарлі, зрештою, більше зблизився з Гаррі. Вони дружні й досі, Чарлі навіть став хрещеним батьком його сина Арчі.

Втім, ця дружба почалася ще раніше — дядько Чарлі та Томаса, Вільям Ван Страубензі, був близьким другом їхньої матері, принцеси Діани.

Обидва брати супроводжували на весіллі принца Гаррі у 2018 році, і Чарлі навіть виголосив промову на прийомі.

У своїй весільній промові Чарлі нібито згадав про "руді кучері" принца і піддражнив Гаррі, нагадавши йому про те, як він був відповідальним за гуртожитки в їхній школі.

"Все, що я хотів, — це обійми моєї мами. Замість цього Гаррі вкрав мого плюшевого ведмедика і викинув його на дах. Леді і джентельмени, я запитую у вас, як можна зробити когось відповідальним за гуртожитки, коли цей хтось поводить себе гірше, ніж весь гуртожиток разом узятий?" — розповів Чарлі на весільному бенкеті.

Герцог Сассекський був шафером Чарлі на весіллі. Також Чарлі товаришує з принцесою Євгенією.

Вважається, що принц Гаррі є хрещеним батьком дочки Чарлі Кловер, яка народилася у 2020 році. А на честь покійного брата Чарлі та Томаса — Генрі, названо благодійний фонд, якому часто жертвує гроші принц Гаррі.

Тіггі Петтіфер

Тіггі Петтіфер, відоміша як Тіґґі Леґґе-Бурк, була відомою нянею Гаррі та Вільяма в їхньому дитинстві. Вона була поруч із Гаррі, коли він випускався з військової школи та з Центру армійської авіації в Андовері.

[ + – ] Тггі Петтіфер на випуску принца гаррі із Сандхерста Фото: Getty Images

Фактично Тіггі замінила Вільяму і, особливо Гаррі, їхню мати. Отже, познайомившись із Меган, принц Гаррі представив її однією з найважливіших жінок у його житті.

Герцог Сассекський є хрещеним батьком її сина Тома Петтіфера. І Тіггі є хрещеною матір'ю малюка Арчі.

Девід Фостер

72-річний Девід Фостер допоміг герцогу та герцогині Сассекській знайти будинок у Канаді, невдовзі після Мегзіту та переїзду з Великобританії.

Музичний магнат Девід Фостер став другом принца завдяки Меган Маркл. Дружина Фостера, Кетрін Макфі, навчалася у тій самій католицькій школі, що й Меган.

"У мого чоловіка прекрасні стосунки з Гаррі. Вони такі милі. Вони як батько та син", — розповідала Кетрін журналістам.

Вони разом святкували перше Різдво у США.

Начо Фіґерас

45-річний Ігнасіо "Начо" Фіґерас у минулому був стійким і промовистим захисником герцога та герцогині Сассекських.

[ + – ] Начо Фіґерас став другом Гаррі вже у США Фото: Instagram Ignacio Figueras

Начо Фіґераса називають "Девідом Бекхемом у світі поло", тому саме завдяки цій грі принц Гаррі з ним і зблизився. Відмовитися від поло він не зміг, навіть переїхавши до США.

І принц Гаррі, і Начо регулярно беруть участь у благодійних матчах, щоб зібрати кошти для Sentebale, організації, співзасновником якої є принц Гаррі, яка підтримує дітей та молодих людей, хворих на ВІЛ, на півдні Африки.

Начо був на весіллі принца і Меган і пізніше говорив, що готовий "віддати за них життя".

Натякаючи на своє "братство" з принцом Гаррі, минулого року Начо випустив колекцію із шести ароматів, зокрема один під назвою "Віндзор".

Дін Стотт

Дін Стотт підтримував тісний зв'язок із герцогом Сассекським протягом багатьох років після того, як пара познайомилася на курсах підготовки для британської армії та разом були в Афганістані.

[ + – ] Дін Стотт — друг принца Гаррі з Афганістану

Дін і Гаррі знають один одного вже 15 років, і ці стосунки розпочалися до того, як Гаррі зустрів Меган. Інструктор SAS завжди захищає герцога Сассекського та практично не дає інтерв'ю.

Вони рідше зустрічалися, тому що одружилися, але Дін казав, що йому "приємно" бачити Гаррі "сімейною людиною".

"У мене молода сім'я, і в нього теж молода сім'я, тому ми не можемо бачитися так часто, як хотілося б, але ми залишаємось приятелями", — говорив Стотт у рідкісному інтерв'ю The Daily Telegraph.

Артур Лендон

Артур Лендон походить з королівської родини, він син австро-угорської принцеси Каталіни Естерхазі де Галанта. Він робить кар'єру кінорежисера, а принца Гаррі знає ще зі школи.

Коли його батько помер у 2007 році, Артур успадкував його стан і незабаром став одним із найбагатших молодих людей у Великій Британії.

Дружить він і з принцом Вільямом і був на весіллях обох принців.

[ + – ] Артур Лендон — друг принців Гаррі та Вільяма Фото: Скриншот

Він також був присутній у сумнозвісній поїздці до Лас-Вегаса у 2012 році, під час якої з'явилися фотографії напівоголеного принца Гаррі.

Однак Артуру вдалося залишитись непоміченим у подорожі, і він не був зображений на жодній фотографії.

Словом, всі ці люди могли б зробити мемуари принца Гаррі набагато цікавішими, але невідомо, хто з них погодився співпрацювати.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про "ближнє коло" покійної королеви Єлизавети. За своє життя королева завела кількох подруг, з якими підтримувала близькі стосунки все своє життя. Близька вона була зі своєю сестрою, принцесою Маргарет, а також її дочкою.