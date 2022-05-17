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Колишня дівчина принца Гаррі вийшла заміж за брата голлівудського актора

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принц Гаррі, Челсі Деві
Фото: Getty Images | Колишня дівчина принца Гаррі, Челсі Деві, була гостею на його весіллі у 2018 році

Челсі Деві та принц Гаррі знайомі зі студентства і зустрічалися майже сім років.

Колишня дівчина принца Гаррі, 36-річна Челсі Деві, нещодавно вийшла заміж. Про це повідомляють Daily mail із посиланням на свої джерела. За інформацією видання, її обранцем став директор готельної компанії Bijou Collection, 37-річний Сем Катмор-Скотт. Він на рік старший за принца Гаррі й теж, як і спадкоємець британського престолу, навчався в Ітонському коледжі.

У Сема Катмор-Скотта також є брат — 35-річний британський актор Джек Катмор-Скотт, відомий за роллю в оскароносному фільмі Крістофера Нолана "Тенет" та драматичному серіалі "Обман".

Пара відмовляється від коментарів. Але в Daily mail впевнені, Челсі побічно підтвердила новину про заміжжя, поділившись із друзями фотографією, на якій вона носить обручку з сапфіровим каменем.

Нагадаємо, 36-річна Челсі Деві — дочка власника великого сафарі-парку в Зімбабве та юристка за освітою. Вона познайомилася з принцом Гаррі у студентські роки. Пара зустрічалася майже сім років з 2003 по 2010 роки, то розлучаючись, то знову відновлюючи стосунки. Зрештою, Челсі вирішила, що королівське життя не для неї, і вони з принцом Гаррі остаточно розлучилися. Через кілька років вона пояснила, що не захотіла стати дружиною герцога Сассекського, оскільки життя під постійною увагою преси та переслідуваннями папараці було для неї нестерпним.

Принц Гаррі та його колишня дівчина Челсі у 2006 році
Принц Гаррі та його колишня дівчина Челсі у 2006 році
Фото: Getty Images

У 2018 році Челсі запросили на весілля принца Гаррі й Меган Маркл, де в якийсь момент дівчина не стримала почуттів і розплакалася.

Зараз Деві займається ювелірними прикрасами власного бренду "Aya", а також їй належить туристичне агентство "Aya Africa".

У 2020 році вона розповіла Tatler, що зустрічається із серйозним хлопцем, але не називала його імені. "Є дехто, і я дуже захоплена ним", — говорила Челсі.

Взимку 2022 року Челсі народила свого первістка, хлопчика, на ім'я Лео. Пізніше джерела британського видання повідомили, що батько дитини — Сем Катмор-Скотт.

Як писав раніше Фокус, принц Гаррі не втрачає можливості показати, як він пишається своєю роллю — бути батьком. Нещодавно він одягнув футболку на честь своєї доньки Лілібет.