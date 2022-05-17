Колишня дівчина принца Гаррі вийшла заміж за брата голлівудського актора

Челсі Деві та принц Гаррі знайомі зі студентства і зустрічалися майже сім років.

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Колишня дівчина принца Гаррі, 36-річна Челсі Деві, нещодавно вийшла заміж. Про це повідомляють Daily mail із посиланням на свої джерела. За інформацією видання, її обранцем став директор готельної компанії Bijou Collection, 37-річний Сем Катмор-Скотт. Він на рік старший за принца Гаррі й теж, як і спадкоємець британського престолу, навчався в Ітонському коледжі.

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У Сема Катмор-Скотта також є брат — 35-річний британський актор Джек Катмор-Скотт, відомий за роллю в оскароносному фільмі Крістофера Нолана "Тенет" та драматичному серіалі "Обман".

Пара відмовляється від коментарів. Але в Daily mail впевнені, Челсі побічно підтвердила новину про заміжжя, поділившись із друзями фотографією, на якій вона носить обручку з сапфіровим каменем.

Нагадаємо, 36-річна Челсі Деві — дочка власника великого сафарі-парку в Зімбабве та юристка за освітою. Вона познайомилася з принцом Гаррі у студентські роки. Пара зустрічалася майже сім років з 2003 по 2010 роки, то розлучаючись, то знову відновлюючи стосунки. Зрештою, Челсі вирішила, що королівське життя не для неї, і вони з принцом Гаррі остаточно розлучилися. Через кілька років вона пояснила, що не захотіла стати дружиною герцога Сассекського, оскільки життя під постійною увагою преси та переслідуваннями папараці було для неї нестерпним.

[ + – ] Принц Гаррі та його колишня дівчина Челсі у 2006 році Фото: Getty Images

У 2018 році Челсі запросили на весілля принца Гаррі й Меган Маркл, де в якийсь момент дівчина не стримала почуттів і розплакалася.

Зараз Деві займається ювелірними прикрасами власного бренду "Aya", а також їй належить туристичне агентство "Aya Africa".

У 2020 році вона розповіла Tatler, що зустрічається із серйозним хлопцем, але не називала його імені. "Є дехто, і я дуже захоплена ним", — говорила Челсі.

Взимку 2022 року Челсі народила свого первістка, хлопчика, на ім'я Лео. Пізніше джерела британського видання повідомили, що батько дитини — Сем Катмор-Скотт.

Як писав раніше Фокус, принц Гаррі не втрачає можливості показати, як він пишається своєю роллю — бути батьком. Нещодавно він одягнув футболку на честь своєї доньки Лілібет.