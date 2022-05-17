Бывшая девушка принца Гарри вышла замуж за брата голливудского актера

Челси Дэви и принц Гарри знакомы со студенчества и встречались почти семь лет.

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Бывшая девушка принца Гарри, 36-летняя Челси Дэви, недавно вышла замуж. Об этом сообщают Daily mail со ссылкой на свои источники. По информации издания, ее избранником стал директор гостиничной компании Bijou Collection, 37-летний Сэм Катмор-Скотт. Он на год старше принца Гарри и тоже, как и наследник британского престола, учился в Итонском колледже.

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У Сэма Катмор-Скотта также есть брат — 35-летний британский актер Джек Катмор-Скотт, известный по роли в оскароносном фильме Кристофера Нолана "Довод" и драматическом сериале "Обман".

Пара отказывается от комментариев. Но в Daily mail уверены, Челси косвенно подтвердила новость о замужестве, поделившись с друзьями фотографией, на которой она носит обручальное кольцо с сапфировым камнем.

Напомним, 36-летняя Челси Дэви — дочь владельца крупного сафари-парка в Зимбабве и юрист по образованию. Она познакомилась с принцем Гарри в студенческие годы. Пара встречалась почти семи лет с 2003 по 2010 годы, то расставаясь, то вновь возобновляя отношения. В конце концов Челси решила, что королевская жизнь не для нее, и они с принцем Гарри окончательно расстались. Спустя несколько лет она объяснила, что не захотела стать супругой герцога Сассекского, так как жизнь под постоянным вниманием прессы и преследованиями папарацци была для нее невыносимой.

[ + – ] Принц Гарри и его бывшая девушка Челси в 2006 году Фото: Getty Images

В 2018 году Челси пригласили на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл, где в какой-то момент девушка не сдержала чувств и прослезилась.

Сейчас Дэви занимается ювелирными украшениями собственного бренда "Aya", а также ей принадлежит туристическое агентство "Aya Africa".

В 2020 году она рассказала Tatler, что встречается с серьезным парнем, но не называла его имени. "Есть кое-кто, и я очень увлечена им", — говорила Челси.

Зимой 2022 года Челси родила своего первенца, мальчика по имени Лео. Позже источники британского издания сообщила, что отец ребенка — Сэм Катмор-Скотт.

Как писал ранее Фокус, принц Гарри не упускает возможности показать, как он гордится своей ролью — быть отцом. Недавно он надел футболку в честь своей дочери Лилибет.