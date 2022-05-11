Гордый папа. Принц Гарри надел футболку в честь своей дочери Лилибет

Герцог Сассекский не упускает возможности показать, как он гордится своей ролью — быть отцом.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В прошлом году, во время тура по Нью-Йорку принц Гарри гордо носил сумку для ноутбука с надписью "Папа Арчи". Теперь настало время показать, как герцог Сассекский гордится своей маленькой дочкой Лилибет. В новом видео для рекламы некоммерческой компании Travalyst, которая помогает путешествовать без вреда для окружающей среды, принц Гарри появился в футболке с надписью "Girl Dad" (Папа девочки), чем умилил поклонников королевской семьи. Об этом пишет People.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Фото: Скриншот

Герцог Сассекский снялся в комедийном скетче, где по сюжету его якобы задерживают двое агентов, которые указывают принцу Гарри, что тот недостаточно экологично путешествовал во время своего королевского тура в 2018 году по Новой Зеландии.

Напомним, дочка герцогов Сассекских, Лилибет Диана, родилась в июне прошлого года. Девочку назвали в честь матери принца Гарри и принца Уильяма — леди Ди, а также в честь ее знаменитой прабабушки, Елизаветы II. Лилибет — ласковое прозвище королевы, так ее называют самые близкие люди.

Стоит отметить, что принц Гарри любит демонстрировать, как он гордится своей ролью — быть отцом. Сразу после рождения малыша Арчи в 2019 году гордый папа ходил в куртке с надписью "Daddy" (Папочка).

Не так давно сыну герцогов Сассекских исполнилось три года. В честь этого события Фокус собрал фотографии правнука Елизаветы II. И хотя герцоги Сассекские нечасто показывают снимки своих детей, на редких фото можно заметить, как рыжеволосый малыш Арчи похож на своего отца.

Как писал ранее Фокус, совсем скоро королева Елизавета II отпразднует Платиновый юбилей своего правления. На торжества планируют приехать принц Гарри с семьей. Елизавета II впервые познакомиться со своей маленькой правнучкой.