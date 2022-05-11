Гордий тато. Принц Гаррі одягнув футболку на честь своєї дочки Лілібет

Герцог Сассекський не втрачає можливості показати, як він пишається своєю роллю бути батьком.

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Минулого року, під час туру Нью-Йорком, принц Гаррі гордо носив сумку для ноутбука з написом "Тато Арчі". Тепер настав час показати, як герцог Сассекський пишається своєю маленькою донькою Лілібет. У новому відео для реклами некомерційної компанії Travalyst, яка допомагає подорожувати без шкоди для навколишнього середовища, принц Гаррі з'явився у футболці з написом "Girl Dad" (Тато дівчинки), чим зворушив шанувальників королівської родини. Про це пише People.

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Фото: Скриншот

Герцог Сассекський знявся в комедійному скетчі, де за сюжетом його нібито затримують двоє агентів, які вказують принцу Гаррі, що той недостатньо екологічно подорожував під час свого королівського туру 2018 року Новою Зеландією.

Нагадаємо, донька герцогів Сассекських, Лілібет Діана, народилася в червні минулого року. Дівчинку назвали на честь матері принца Гаррі та принца Вільяма — леді Ді, а також на честь її знаменитої прабабусі, Єлизавети II. Лілібет — ласкаве прізвисько королеви, так її називають найближчі люди.

Варто зазначити, що принц Гаррі любить демонструвати, як він пишається своєю роллю бути батьком. Відразу після народження малюка Арчі у 2019 році гордий тато ходив у куртці з написом "Daddy" (Татко).

Нещодавно синові герцогів Сассекських виповнилося три роки. На честь цієї події Фокус зібрав фотографії правнука Єлизавети II. І хоча герцоги Сассекські нечасто показують знімки своїх дітей, на рідкісних фото можна помітити, як рудоволосий малюк Арчі схожий на свого батька.

Як писав раніше Фокус, дуже скоро королева Єлизавета II відсвяткує Платиновий ювілей свого правління. На урочистості планують приїхати принц Гаррі із сім'єю. Єлизавета II вперше познайомиться зі своєю маленькою правнучкою.