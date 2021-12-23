Принц Гаррі та Меган Маркл уперше показали свою дочку Лілібет (фото)

Знімок зроблений фотографом Алексі Любомирскі, який до цього знімав заручини пари та їхнє весілля.

Герцоги Сассекські, які 4 червня вдруге стали батьками, вперше показали світові свою піврічну доньку Лілібет Діану на різдвяній листівці, повідомляє Daily Mail.

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На милому сімейному знімку 40-річна Меган тримає свою дочку, а 37-річний Гаррі, посміхаючись, однією рукою обіймає дворічного рудоволосого сина Арчі, який повернутий обличчям до матері та сестри, а іншою – дружину, посміхаючись доньці. Що стосується первістка пари, то це перший знімок хлопчика, що підріс, за довгий час, на якому видно його обличчя. До цього подружжя якщо й публікувало фото сина, то лише зі спини.

На Меган – темно-синій джемпер і світлі балетки. Вся сім'я одягнена в джинси, а Лілібет – у білій сукні.

Автор фотографії – Алексі Любомирскі. Саме він робив знімки заручин пари й офіційні сімейні портрети Меган і Гаррі в день весілля.

Принц Гаррі та його дружина, які зараз проживають у маєтку вартістю $14,7 млн ​​в Монтесіто (США), випустили листівку, щоб оголосити про пожертву декільком благодійним організаціям, у тому числі організації, яка підтримує афганські сім'ї, що залишилися після відходу. військ США, і на оплачувану відпустку для всіх відповідно до недавньої кампанії герцогині за закон про оплачувану сімейну відпустку для американців.

"Цього року ми вітали народження нашої доньки Лілібет. Арчі зробив нас "мамою й татом", а Лілі зробила з нас сім'ю. Оскільки ми з нетерпінням чекаємо 2022 року, ми зробили пожертвування від вашого імені декільком організаціям, які шанують і захищають сім'ї, для тих, хто переїжджає з Афганістану в американські сім'ї, і тим, хто потребує оплачуваної відпустки з догляду за дитиною", – йдеться у підписі.

Алексі Любомирскі поділився знімком сім'ї герцогів у себе в Instagram.

[ + – ] Герцоги Сассекські з дітьми

"Герцог і герцогиня Сассекські, Арчі та Лілібет. Це один із тих рідкісних і особливих проєктів, частиною яких пощастило стати. Продовжити історію цієї сім'ї, яку я спочатку сфотографував як заручену пару, потім у день їхнього весілля, як подружню пару, а тепер бачу, як їхнє кохання проявляється у двох прекрасних дітях, – для мене було чудовою честю. Кожний, хто бачив мої #allloveseries, знає, що одна з найбільших радостей, яку я отримую від фотографії, – це коли я можу фотографувати "любов" у тій або іншій формі Достатня довіра з боку ваших об'єктів, відкриття себе, документальне підтвердження їх зв'язку та переведення в зображення – це один з найбільших подарунків, які можуть бути у фотографа. подій, і для мене це велика честь, що мене запросили сфотографувати", – написав він.

Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор, друга дитина герцога та герцогині Сассекських, народилася 4 червня в Санта-Барбарі, штат Каліфорнія, і є восьмою у черзі на британський престол. До списку спадкоємців престолу дівчинка потрапила через два місяці після народження. Лілібет з'явилася на світ у приватній і дуже дорогій лікарні Santa Barbara Cottage і названа на честь дитячого прізвиська королеви, а її друге ім'я Діана було шаною покійній матері Гаррі.

Раніше свою різдвяну листівку опублікували принц Вільям та Кейт Міддлтон. На ній герцоги Кембриджські разом зі своїми трьома дітьми зображені під час сімейного відпочинку в Йорданії. А ось листівка принца Вельського та його дружини Камілли розділила британців на два табори.