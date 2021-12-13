Різдвяна листівка принца Чарльза та його дружини розділила користувачів мережі

Святкова листівка принца Уельського нагадала британцям не лише про свята, а й про тих, хто не зміг вистояти в боротьбі з коронавірусом.

Після герцогів Кембриджських принц Чарльз та його дружина Камілла, герцогиня Корнуольська, опублікували різдвяний пост. На ньому зображено розкрита листівка, що висить на ялинці. З одного боку – фотографія подружжя, де принц Уельський поправляє дружині маску, але в другій – вітання з Різдвом.

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Фото було зроблено під час кінних перегонів Royal Ascot на початку цього року

Святкова листівка майбутнього короля віддає шану як важким часам, пережитим британцями в умовах кризи, спричиненої вірусом COVID-19, так і його зворушливим стосункам із дружиною Каміллою, з якою він уже 16 років у шлюбі.

"Оскільки починається зворотний відлік до Різдва, сьогодні ми ділимося офіційною різдвяною листівкою цього року від принца Уельського та герцогині Корнуольської", – йдеться в підписі на офіційній сторінці пари в соцмережі.

Користувачі по-різному відреагували на листівку.

"Така чудова картина: їхнє турботливе кохання одне до одного і символ цього непростого часу", — написав один читач. "Це красива картинка, і вона показує не лише стосунки подружжя, а й ситуацію у всьому світі", – додав інший.

Однак, були й ті, хто не розділив послання принца Чарльза. Люди обурювалися, що подружжя не стало влаштовувати окремої фотосесії для різдвяної листівки та взяло старий кадр. Іншим же не сподобалося нагадування про пандемію, яка забрала десятки тисяч життів.

Нагадаємо, принц Вільям та Кейт Міддлтон опублікували різдвяну листівку, на якій позують під час свого візиту до Йорданії на початку цього року. На знімку герцоги Кембриджські разом із усіма своїми дітьми.

Згідно з опитуваннями, британці хотіли б більше бачити на місці наступного монарха принца Вільяма, проте нещодавно стало відомо, що королева Єлизавета почала передачу влади своєму старшому синові.