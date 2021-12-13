Рождественская открытка принца Чарльза и его жены разделила пользователей Сети

Праздничная открытка принца Уэльского напомнила британцам не только о праздниках, но и о тех, кто не смог выстоять в борьбе с коронавирусом.

Вслед за герцогами Кембриджскими принц Чарльз и его жена Камилла, герцогиня Корнуолльская, опубликовали рождественскую открытку. На ней изображена раскрытая открытка, висящая на елке. На одной ее стороне – фотография супругов, где принц Уэльский поправляет жене маску, а на второй – поздравление с рождеством.

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Фото было сделано во время скачек Royal Ascot в начале этого года

Праздничная открытка будущего короля отдает дань уважения как тяжелым временам, пережитым британцами в условиях кризиса, вызванного вирусом COVID-19, так и его трогательным отношениям с женой Камиллой, с которой он уже 16 лет в браке.

"Поскольку начинается обратный отсчет до Рождества, сегодня мы делимся официальной рождественской открыткой этого года от принца Уэльского и герцогини Корнуоллской", – говорится в подписи на официальной странице пары в соцсети.

Пользователи по-разному отреагировали на открытку.

"Такая чудесная картина: их заботливая любовь друг к другу и символ этого непростого времени", — написал один читатель. "Это красивая картинка, и она показывает не только отношения супругов, но и ситуацию во всем мире", – добавил другой.

Однако были и те, кто не разделил посыла принца Чарльза. Люди возмущались, что супруги не стали устраивать отдельной фотосессии для рождественской открытки и взяли старый кадр. Другим же не понравилось напоминание о пандемии, которая унесла десятки тысяч жизней.

Напомним, принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали рождественскую открытку, на которой позируют во время своего визита в Иорданию в начале этого года. На снимке запечатлены герцоги Кембриджские вместе со всеми своими детьми.

Согласно опросам, британцы бы хотели больше видеть на месте следующего монарха принца Уильяма, однако недавно стало известно, что королева Елизавета начала передачу власти своему старшему сыну.